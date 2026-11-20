JEDNOGLASNOM odlukom danskog parlamenta gde je svih 109 prisutnih poslanika podiglo ruku „za“ – ratifikovan je bezbednosni sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i Grenlandom. Ovim potezom stavljena je tačka na višemesečnu diplomatsku dramu koja je početkom godine zapretila da iz temelja uzdrma NATO.

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Iako Kopenhagen i Nuk ovu odluku – donetu jednoglasnom podrškom svih 109 prisutnih poslanika u danskom parlamentu – predstavljaju kao pobedu diplomatije i zaštitu teritorijalnog integriteta, bezbednosni analitičari na koje se pozivaju svetski mediji poput Gardijana i Bi-Bi-Sija ukazuju da suština dokumenta omogućava američkom predsedniku Donaldu Trampu da ostvari ključne vojno-strateške ciljeve na Arktiku – i to bez kupovine ostrva ili direktne intervencije.

Vojna ekspanzija i „Zlatna kupola“ na severnim granicama Rusije

Prema zvaničnom tekstu sporazuma koji je objavilo dansko Ministarstvo spoljnih poslova, novi dokument nadograđuje ugovor iz 1951. godine i značajno menja bezbednosnu arhitekturu Arktika. Vašington više nije ograničen samo na postojeću svemirsku bazu Pitufik na severozapadu ostrva, već dobija pravo na korišćenje novih vojnih lokacija na jugu (Narsarsuak) i istoku (Mestersvig), kao i na podvodni pristup i raspoređivanje elemenata planiranog protivraketnog sistema „Zlatna kupola“ – projekta čiju dvadesetogodišnju cenu američka Kongresna kancelarija za budžet (CBO) procenjuje na oko 1,2 biliona dolara.

Dok Pentagon ovaj potez obrazlaže potrebom za jačanjem odbrane Severne Amerike, ruski ambasador u Danskoj Vladimir Barbin, u izjavi za danski portal Kopenhagen post, upozorava da ovakav sporazum nosi konfrontacioni pristup i direktno podstiče militarizaciju Arktika. Prema ocenama vojnih stručnjaka u Moskvi, postavljanje novih sistema duž najkraće raketne putanje između Evroazije i Severne Amerike narušava stratešku ravnotežu i predstavlja direktan izazov za ruske snage nuklearnog odvraćanja.

Ograničavanje saradnje i bitka za resurse

Iza bezbednosnih klauzula nalazi se i pitanje ekonomskog uticaja i prirodnih bogatstava. Grenland raspolaže velikim zalihama retkih minerala, uranijuma, nafte i gasa, koji postaju dostupniji usled topljenja leda. Kako se navodi u odredbama dokumenta koje prenosi specijalizovani portal Nordik difes sektor, uvode se stroge bezbednosne provere, čime se zemljama van NATO-a i Evropske unije praktično ograničava pristup strateškim sektorima i investicijama na ostrvu.

Zvaničnici u Moskvi i Pekingu ranije su upozoravali da ovakve restrikcije predstavljaju pokušaj Vašingtona da monopolizuje arktičke resurse i istisne druge aktere iz ekonomskog razvoja krajnjeg severa, iako Rusija poseduje najdužu arktičku obalu i najrazvijeniju infrastrukturu u tom pojasu.



Pitanje suvereniteta i dugoročne obaveze

U tekst sporazuma uneta je odredba kojom Sjedinjene Države formalno priznaju suverenitet Kraljevine Danske i pravo Grenlanđana na samoopredeljenje u skladu sa međunarodnim pravom. Međutim, stručnjaci američkog Saveta za spoljne odnose (CFR) skreću pažnju na to da sporazum nema vremensko ograničenje, kao i da predviđa nastavak svih vojnih obaveza prema SAD i ostanak u NATO-u čak i u slučaju da Grenland u budućnosti proglasi punu nezavisnost.



Političke posledice po Evropu

Za dansku premijerku Mete Frederiksen i vladu u Nuku, ratifikacija predstavlja način da se stabilizuju odnosi sa najmoćnijim saveznikom nakon višemesečnih tenzija i Trampovih ranijih izjava o preuzimanju ostrva. Sa druge strane, profesor političkih nauka sa Univerziteta u Kopenhagenu Mikel Vedbi Rasmusen u analizi za Gardijan ocenjuje da ovo glasanje „nije kraj, već tek početak“ sve snažnijeg američkog uticaja na bezbednosne odluke i eksploataciju resursa na ostrvu, dok ruski diplomatski izvori ističu da će Moskva pažljivo pratiti dalje širenje infrastrukture Alijanse na Arktiku i prilagođavati svoje odbrambene planove novonastalim okolnostima.



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