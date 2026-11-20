IVANA Ilić, majka Danke Ilić (2), za koju Više javno tužilaštvo u Zaječaru smatra da je ubijena 26. marta 2024. u Banjskom Polju, danas je svedočila u Višem sudu u Negotinu, na suđenju okrivljenima - Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću.

Foto: N. Živanović, društvene mreže

Njeno svedočenje bilo je izuzetno potresno, Ivana je grcala u suzama dok je opisivala zbog čega je tog kobnog dana odvela decu u Banjsko Polje, kao i kako su provodili vreme u dvorištu, a opisala je i trenutak kada je shvatila da Danke više nema.

Ivana Ilić je objasnila da je odrasla u Banjskom Polju i da je želela da i svoju decu odvede na mesto za koje je vezuju lepe uspomene iz detinjstva.

- Postojala je mogućnost da ih odvedem u park, ali je Danka hodala, a stariji sin je bio živahan, i nisam smela sama da odem sa njima u parkić, a suprug mi je bio na poslu. Odluku da ih odvedem u Banjsko Polje donela sam tog istog dana, igrala sam se sa decom i pitala sam starijeg sina da li hoće da idemo malo da šutiramo loptu - zapole je svedočenje Ivana, naglašavajući da niko nije uticao na njenu odluku.

Podsetimo, Danka Ilić je nestala 26. marta 2024. godine nakon što ju je majka nakratko izgubila iz vida dok je sinu davala vodu. Naime, Ivana Ilić je tog dana iz Bora automobilom došla sa decom na staro i zapušteno imanje koje pripada njenoj porodici. Dok je davala sinu vodu, ispustila je Danku iz vida i dete je nestalo bez traga. U optužnici VJT u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankvoića navodi se da su je njih dvoje sreli na asfaltnom putu, na koji je devojčica izašla, udarili kolima, uneli u vozilo, zadavili i telo bacili na deponiju. U optužnici se dodaje i da su telo dva dana kasnije premestili na nepoznatu lokaciju.

Dankina majka je za sudskom govornicom opisala i kada je poslednji put videla Danku.

- Poslednji put sam Danku videla da je već krenula da se penje na to brdašce u dvorištu, za to vreme sin je pio vodu, po mojoj proceni to je trajalo nekih tri minuta. Ja sam sve vreme gledala u sina i kada sam pogledala gde je Danka, ja je više nisam videla. Tražila sam je pogledom po dvorištu, nigde je nisam videla, onda sam počela da je dozivam: "Danka, Danka". Kad sam shvatila da je nema, pozvala sam muža i rekla mu: "Nema nam je Danka", rekao mi je da zovem policiju - ispričala je Ivana kroz suze.

Majka devojčice navela je da je nakon toga izašla na ulicu, gde je primetila beli automobil, u kom je sedeo jedan muškarac, dok je drugi stajao kod kapije, okrenut leđima.

- Nisam ih ni konstatovala, nisam ni zapazila kada su ušli u auto i otišli. Bila sam fokusirana da nađem Danku. Malo posle toga je stigao i moj suprug i policijski auto. Policiji nisam ni rekla da sam prethodno videla neke ljude na ulici, toga sam se setila tek dva dana kasnije - posvedočila je Ivana danas u sudu.

Na pitanje tužioca zašto se tim ljudima nije obratila za pomoć, kratko je odgovorila: "Nije mi to palo na pamet."

Ivana je istakla i da do tog dana nije imala neprijatelje, da joj niko nije pretio, niti su ona i suprug ikome dugovali novac. Govoreći o Dankinom zdravstvenom stanju, navela je da je devojčica ranije imala epizode gubitka svesti, zbog kojih su je vodili kod lekara i neurologa u Beogradu.

- Dešavalo se da kad plače, kad se zaceni, da padne i izgubi svest. Poslednji put je izgubila svest negde u januaru 2024. godine. Moglo je da se desi da je izgubila svest i tog kritičnog dana, ukoliko se uplašila kada sam je ja izgubila iz vida - rekla je majka devojčice.

Tokom svedočenja Ivane Ilić u sudnici su bili i okrivljeno Dejan Dragijević i Srđan Janković, koji su u negotinski Viši sud dovedeni iz pritvora sa lisicama na rukama. Podsetimo, njih dvojica su juče iznosila svoje odbrane pred sudom i obojica su tvrdila da oni nisu ubili devojčicu, mada nisu sporili da su kobnog dana bili u Banjskom Polju.