„TO JE SENZACIJA SAMO ZA NEISKUSNE“ Peskov otkrio zašto nuklearni kofer uvek prati Putina
NUKLEARNI kofer na koji su novinari skrenuli pažnju tokom posete predsednika Rusije Vladimira Putina Kini bio je tema bombastičnih novinskih naslova za one izveštače koji ruskog lidera ranije nisu videli, budući da ga taj kofer prati gde god krene, prokomentarisao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
- ’Nuklearni kofer’ dospeo je u naslove – očigledno za one koji predsednika vide prvi put. Ona putuje s njim svuda, sve vreme, i nikada ne dospeva u naslove. Jednostavno, to je pokrenuo neki neiskusni novinar - rekao je Peskov.
Kofer za koji mediji navode da sadrži kodove za aktiviranje ruskog nuklearnog arsenala privukao je pažnju javnosti u kineskom gradu Šendženu, gde je održan samit Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC), uoči trilateralnog sastanka predsednika Rusije, SAD i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trampa i Si Đinpinga.
(Sputnjik)
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