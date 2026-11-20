INICIJATIVA štrajk mladih Hrvatske, organizator današnjeg bojkota nastave u srednjim školama i na fakultetima u više hrvatskih gradova, zvanično je objavila 22 zahteva koji se tiču stanovanja, troškova života, javnih usluga, militarizacije, odnosno ukidanja obaveznog vojnog roka i ekologije.

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Štrajk mladih se održava pod motom "Želimo budućnost u ovoj državi" i već je podelio hrvatsku javnost, Dok ministar obrazovanja Radovan Fuks ih je optužio da su anarhisti, "koji učestvuju u politizaciji", iz organizacije poručuju da iza štrajka ne stoji jedna organizacija ni nekoliko pojedinaca, nego učenici i studenti iz različitih delova Hrvatske.

- Iza toga stoje mnogi studenti i učenici, stvarno širom Hrvatske. Svi međusobno razgovaramo, diskutujemo i tek onda odlučujemo. Dakle, direktnom demokratijom, glasanjem ili, ako tokom rasprave vidimo da se slažemo, onda smo na taj način odlučili. A kada to kažem, mislim apsolutno sve – od mejla koji će se poslati, objave koja će ići pa do toga koji su naši zahtevi. Iza ovoga stoje pojedinci kao što sam ja, učenici i studenti - objašnjava izvesni Božić za zagrebačku N1.

Domagoj Fuk, student politologije poručio je da učenike i studente u štrajku upozorenja Ministarstva nauke, obrazovanja i mladih o neopravdanim izostancima neće odvratiti od učešća u bojkotu.

Student treće godine Fakulteta političkih nauka i u Zagrebu Kate Jurišić iz Štrajka mladih takođe kaže da su se studenti i srednjoškolci samoinicijativno organizovali i da je atmosfera među njima dobra.

- Nikoga nismo podsticali ni nagovarali da štrajkuju, no mladi su samoinicijativno to organizovali, čak i u mestima gde se to nismo očekivalo - kazala je.

Dodala je da je inicijativa deo međunarodne International Youth Strike, koji okuplja mlade u više od 25 evropskih zemalja. Zato su, kaže, i zahtevi i problemi na koje se ukazuje isti u svakoj od tih zemalja.

Ministru Fuksu, koji ih je optužio da su anarhisti, poručila je da nisu i da im to nije ni u planu.

- Nismo povezani ni s jednom političkom strankom u Hrvatskoj ili van nje. Ni s kim nismo bili u dogovoru oko organizacije. Samo smo svesni problema i hteli smo napraviti neku promenu. Kroz štrajk želimo iskazati nezadovoljstvo i da nećemo stati pa da nam vladajući, ili bilo tko, diktira budućnost - rekla je.

Saglasna je sa ministrom da nisu svi mladi studenti, ali je dodala da mere o kojima on priča su privremene i nisu široke.

- Priuštivo stanovanje je jedan od glavnih problema. Da mladi s diplomama, završenim fakultetima i dobrim platama mogu priuštiti stanove - Kate Jurišić je rekla i da ne želi otići iz Hrvatske, ali i da to ne isključuje.

Inače štrajk mladih će biti održan u mnogo više gradova širom Hrvatske, a najviše škola učestvuje iz Zagreb.

Štrajk mladih Hrvatske: Ovo je borba za sve nas u boljoj Hrvatskoj

Kao odgovor na izjavu ministra obrazovanja Radovana Fuksa, koji ih je nazvao anarhistima, Štrajk mladih Hrvatske je u otvorenom pismu poručio:

- S obzirom na to da ćemo pozvati zainteresovane da predlažu komentare i izmene nije završna, ali je kamen temeljac bolje budućnosti koju želimo mirno graditi. O samom načinu doprinosa razvoju programu biti ćete pravovremeno obavešteni, a za sada Vas pozivamo da detaljno proučite naše zahteve i dokumentaciju kojom to i potkrepljujemo. Nismo u svemu stručni, srednjoškolci i studenti smo, zato ostavljamo otvorena vrata za doprinos svih koji žele živeti u boljoj Hrvatskoj. Hrvatskoj koja ne proziva svoje učenike i studente da su manipulisani, Hrvatskoj koja ne proziva svoje učenike i studente da ne znaju što rade, a ni u Hrvatskoj koja svojim učenicima i studentima kaže da su anarhisti kada koriste svoje ustavno pravo na protest i iskazivanje mišljenja.

Poručuju i da žele da žive u boljoj Hrvatskoj, koja, kako ističu,svoje učenike i studente sluša i radi s njima da bi budućnost bila bolja.

- Ovo nije borba mladih samo za mlade, ovo je borba mladih za sve nas i za bolju budućnost u Hrvatskoj - navodi se u otvorenom pismu Fuksu i dodaju:

- Govorilo se da nas neće biti, da smo lažna vest, da smo diverzija i da nismo dovoljno ozbiljni da se organizujemo, a na to Vam mi kažemo: vidimo se danas u školama, fakultetima i na ulicama.