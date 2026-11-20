Blokbaster u četvrtfinalu Lige nacija: ovo su svi parovi četvrtfinala
Danas su u Nionu izvučeni parovi četvrtfinala i baraža za popunu A, B i C divizija lige nacija.
Srbija je dobila svog rivala u doigravanju za opstanak u A ligi nacija, što možete da pročitate u našoj posebnoj vesti na linku OVDE, a posle žreba za baraž usledilo je izvlačenje parova za plasman na završni turnir.
Branilac trofeja Portigalija izvukla je Holandiju, ali mnogo više pažnje privukao je par u kome će se za mesto u polufinalu boriti aktuelni svetski i evropski šampion Španija u reprizi polufinala Mundijala protiv Francuske. Tada je "furija" na putu do "zlatnog globusa" nadigrala "galske petlove2 i dobila sa 2:0.
Preostala dva para čine Norveška - Engleska, koji su se takođe sastali na Mundijalu, u četvrtfinalu je Gordi albion slavio sa 2:1, odnosno Belgija - Nemačka koje su se poslednji put sastale u martu 2023. godine kada su "crveni đavoli" prekinuli niz od 16 utakmica bez pobede nad "manšaftom".
Parovi četvrtfinala
Španija - Francuska
Norveška - Engleska
Holandija - Portugal
Belgija - Nemačka
Četvrfrinalni mečevi Lige nacija na programu su od 25. do 30. marta, dok se završni turnir igra od 9. do 13. juna. Domaćin Finala još nije poznat a za sada je samo Engleska izrazila interesovanje za organizaciju turnira. Svakako će domaćin biti neko od četiri polufinalista.
Preporučujemo
Dok čekaju svoje mečeve: Evo gde su Zvezda i Partizan na tabeli Evrolige!
19. 11. 2026. u 23:21
Karlik Džons u Olimpijakosu?! Odmah se oglasio Ostoja Mijailović!
19. 11. 2026. u 23:17
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan zove navijače: Besplatno na derbi!
Nakon finansijskog kraha i odlaska velikog broja igrača i trenera Raula Gonzalesa, RK Partizan čeka izuzetno važan duel u ARKUS ligi - protiv Crvene zvezde.
18. 11. 2026. u 16:35
"Dobio tata Real Madrid!" Evo kako je Dušan Alimpijević sa sinom proslavio pobedu nad "kraljevskim" klubom (VIDEO)
Košarkaši Bešiktaša pobedili su Real Madrid rezultatom 83:79 u Istanbulu, u 12. kolu Evrolige, i tako stigli do učinka od šest pobeda i šest poraza.
18. 11. 2026. u 21:14
"On je poseban igrač!" Nikola Jokić o novom saigraču
Najbolji kšarkaš sveta Nikola Jokić nije krio oduševljenje zbog sjajne partije novog saigrača Demara De Rozana.
19. 11. 2026. u 11:07
Komentari (0)