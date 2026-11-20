NAKON što je finansijski kolaps najveće digitalne banke u Paragvaju početkom meseca ostavio skoro tri miliona građana bez gotovine i izazvao politički zemljotres, kriza danas ulazi u novu fazu obeleženu hitnim intervencijama Centralne banke, naglim gubitkom poverenja u klasičan bankarski sistem i upozorenjima ekonomista na dugoročne posledice.

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Strah od ponovne blokade računa drastično menja finansijske navike stanovništva. Prema najnovijim podacima s tržišta, u Paragvaju je ove nedelje zabeležen rekordan skok potražnje za kriptovalutama, pre svega bitkoinom i digitalnim dolarom (USDT), jer građani traže način da zaštite svoj novac van domašaja domaćih banaka.

Istovremeno, ekonomski analitičari upozoravaju da će puni oporavak poverenja građana u domaće finansijske institucije trajati godinama. Pored direktnih gubitaka velikih investitora i državnog penzionog fonda, kolaps Ueno banke (Ueno Bank) izazvao je lančanu reakciju u lokalnoj privredi, gde hiljade malih i srednjih preduzeća imaju poteškoća u svakodnevnom poslovanju i isplati zarada zbog zamrznutih sredstava.

Zbog toga je Centralna banka Paragvaja danas odobrila paket privremenih olakšica i refinansiranja kredita kako bi spasla likvidnost najugroženijih firmi.

Dok pravosudni organi u Asunsionu pokušavaju da raspetljaju mrežu povezanih firmi i tokove novca - uključujući i najnovije pretrese u državnom penzionom fondu i zaplenu luksuzne imovine - politička stabilnost zemlje ostaje na ozbiljnom testu.

Novi vršilac dužnosti predsednika, Pedro Alijana, najavio je hitnu reformu bankarskog nadzora i reviziju svih državnih fondova koji su poslovali sa grupom Grupo Vázquez, pokušavajući da umiri međunarodne kreditore i spreči dalje prelivanje krize na ostatak finansijskog sektora.

Ove mere dolaze u trenutku kada se istraga ubrzava nakon što je bivši potpredsednik banke Hulio Rej, jedan od 27 optuženih, pristao na saradnju i tužilaštvu predao poverljivu dokumentaciju o sumnjivim transakcijama.

Njegovo svedočenje moglo bi da bude ključno u procesu protiv bivšeg predsednika države Santijaga Penje, protiv koga tužilaštvo proširuje optužbe, a koji se nalazi u pritvoru nakon što ga je Kongres 6. novembra opozvao zbog sumnji u korupciju i povezanost sa vlasnicima propale banke.

Iako su masovni ulični sukobi iz prvih dana novembra splasnuli nakon što je država iz garantnog fonda isplatila početne avanse za više od 93 odsto sitnih štediša, tenzije u zemlji ne jenjavaju. Desetine hiljada ulagača u investicione fondove i dalje čekaju plan za povraćaj svog novca, dok se ispred državnih institucija povremeno okupljaju radnici pogođenih kompanija i najavljuju nova okupljanja.

Na društvenim mrežama danas se masovno šire i snimci navodnih novih krvavih sukoba na ulicama Asunsiona, ali su međunarodni i regionalni mediji za proveru činjenica potvrdili da je reč o dezinformacijama i starim snimcima sa protesta u Albaniji.

(Gardijan/Asunsion tajms)

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