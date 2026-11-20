Srbija saznala rivala u baražu Lige nacija, ništa od meča sa Bosnom
Orlovi će prvi meč igrati u gostima
Fudbalska reprezentacija Srbije saznala je ime rivala u baražu Lige nacija i za ostanak u A diviziji u martu sledeće godine igraće protiv Mađarske!
Iako su Orlovi takmičenje u grupi završili na poslednjem mestu, bez osvojenog boda, spletom okolnosti ipak su dobili priliku da se kroz baraž izbore za opstanak u A diviziji.
Srbija je bila među povlašćenim selekcijama, a ostali parovi su: BiH - Danska, Republika Irska - Hrvatska i Slovenija - Vels
Prvi mečevi baraža igraju se od 25. do 27. marta 2027. godine, dok su revanši na programu od 28. do 30. marta. Srbija će revanš utakmicu igrati na domaćem terenu.
Takođe, vredi pomenuti i parove za za B/C Ligu nacija: Kipar - Severna Makedonija, Estonija - Rumunija, Farska Ostrva - Gruzija i Belorusija - Izrael.
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