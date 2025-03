STIŽE POMOĆ SRBIJE: Užas u Severnoj Makedoniji - nezapamćena tragedija u regionu (VIDEO)

NAJMANjE 59 osoba nastradalo je u požaru koji je izbio u diskoteci „Puls“ u gradu Kočani u Severnoj Makedoniji, prenose makedonski mediji.

- Dve drugarice su mi mi u bolnici, bore im se za život. Tamo su pevale neke kolege iz benda. Nekoliko kolega ne mogu da nađu. Probudila sam se i sestra Tamara me je pozvala. Neverovatna tragedija, ja ne mogu da verujem šta se desilo - rekla je pevačica i dodala:

- Nemam šta više da vam kažem. Ovo je strašno - jedva je izustila pevačica.



Kako piše Sloboden pečat, vatra je izbila tokom nastupa grupe "DNK", dok je u diskoteci bilo prisutno oko 1.500 gostiju, uglavnom mladih ljudi.

Direktorka bolnice u Kočanima, Kristina Serafimova, potvrdila je za Sloboden pečat da ima poginulih, ali da joj je javni tužilac zabranio da saopšti tačan broj žrtava.

- Od povređenih, oko 60 pacijenata prebačeno je u bolnicu u Štip, dok je kod nas zadržano 30 -izjavila je Serafimova.

Ministar i premijer na licu mesta

Ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Panče Toškovski nalazi se u Kočanima, dok je premijer Hristijan Mickoski na putu ka mestu nesreće.

Istraga o uzrocima požara je u toku.

Povređeni iz Kočana na putu ka Srbiji

Dvoje pacijenata koji su povređeni u požaru u Kočanima u Severnoj Makedoniji prevezeni su u bolnice u Srbiji.

Nebojša Nastov, direktor Univerzitetske klinike za hirurške bolesti "Sv. Naum Ohridski", saopštio je da je druga grupa od dva pacijenta prevezena u Vojnu bolnicu u Nišu i Vojnu bolnicu u Beogradu.

Stiže srpska pomoć

Na osnovu naređenja predsednika Republike i vrhovnog komandanta Aleksandra Vučića Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije hitno su uputili 14 lekara i medicinskog osoblja i pet sanitetskih vozila radi ukazivanja pomoći povređenima u sinoćnoj nesreći u Kočanima.

Vlada u Skoplju proglasila sedmodnevnu žalost

Vlada Severne Makedonije proglasila je sedmodnevnu žalost zbog tragedije u Kočanima.

U stravičnom požaru u diskoteci u Kočanima nastradao je ii gitarista benda "DNK" Aleksandar Kolarov, kao i pevačica pratećih vokala Sara Projkovska.

Osumnjičeno više od 20 ljudi

MUP Severne Makedonije, u koordinaciji sa javnim tužilaštvom, do sada je osumnjičilo više od 20 osoba u vezi sa tragedijom u Kočanima, javlja makedonski Kurir.

Herojski čin poginulog fudbalera

Među poginulima je i Andrej Lazarov, fudbaler čiji će herojski čin ostati večno upamćen.

Dvadesetpetogodišnji fudbaler je preminuo u bolnici u Štitu gde je prebačen iz Kočana, nakon što su lekari pokušali da ga spasu.

Lazarov je, prenosi portal "sportsport.mk", spasavao živote u zapaljenoj diskoteci. On, prema navodima, nije imao opekotine, a preminuo je usled posledica udisanja dima iz prostorije.

Na društvenoj mreži Fejsbuk osvanuli su snimci jezivog požara u kome su stradali sve mladi ljudi.

Trenutak kada je izbio požar u diskoteci

Na društvenim mrežama pojavio se snimak izbijanja požara u diskoteci Puls u Kočanima.

Povređeni se prevoze helikopterom u bolnicu

Povređeni u požaru u Kočanima stigli su helikopterom u gradsku opštu bolnicu "8. septembar". Prema informacijama Kanala 5, u ovoj bolnici je hospitalizovano 18 osoba, od kojih su dvoje u kritičnom stanju sa teškim povredama.

Uhapšeni organizatori žurke

UHAPŠENI su organizatori koncerta u diskoteci u Kočanima gde je noćas u požaru poginulo najmanje 50 ljudi, a povređeno više od 100, objavili su mediji u Severnoj Makedoniji.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) aktivno radi na utvrđivanju uzroka tragedije, dok je u toku ispitivanje svedoka i odgovornih lica, a nadležne službe rade na utvrđivanju uzroka nesreće, navodi se u saopštenju MUP-a.

Na terenu su sve nadležne službe, uključujući i javnog tužioca iz Osnovnog javnog tužilaštva u Kočanima, broj žrtava i povređenih se utvrđuje, a uviđaj je u u toku.

Javni tužilac Republike Severne Makedonije, kao i osnovni javni tužioci JP Skoplje i Republičkog javnog tužilaštva Republike Severne Makedonije, na putu su ka Kočanima.

Tužilaštvo u Kočanima biće stavljeno na raspolaganje svim tužilačkim kapacitetima za hitno postupanje, poručuju iz Tužilaštva.

U bolnicu u Kočanima prevezeno je 30 povređenih, a oko 60 ljudi je transportovano u štipsku bolnicu, objavio je kurir.mk.

Roditelji u agoniji traže svoju decu

Rodbina i prijatelji na društvenim mrežama traže svoje najmilije koji su juče bili na koncertu u diskoteci "Puls" u Kočanima. Preko 16 fotografija kruži društvenim mrežama.

U Kliničkom centru u Skoplju istaknut je spisak povređenih, a mnogi od njih su u teškom stanju. Više od 50 osoba sa teškim povredama iz diskoteke "Puls" u Kočanima prebačeno je u skopske klinike.

U Gradskoj bolnici Skoplje hospitalizovano je 27 osoba, a u Kliničkom centru 24 osobe. U bolnicu "8. septembar" primaju se i povređeni.

Strašni detalji tragedije

Ministar Panče Toškovski objavio strašne detanje o tragediji. Kako je naveo broj mrtvih je iznad 50. Toškovski je rekao da je prema prvim informacijama do požara došlo zbog varnica koje su tada zahvatile plafon koji je napravljen od lako zapaljivog materijala. Ministar kaže da su ljudi privedeni.

Ispovest brata devojke (16) povređene u Kočanima

ROĐAK povređene šesnaestogodišnje devojke svedoči o stravičnim trenucima kojima je prisustvovao u bolnici u Kočanima u kojima se nalaze povređeni nakon stravičnog požara u diskoteci u Severnoj Makedoniji gde se sumnja da je umrlo preko 50 osoba. Njegova rođaka među prvima je napustila diskoteku.

- Bio sam na licu mesta u bolnici, ovo je bilo nešto strašno. Mrtva tela leže u hodnicima bolnice, morate da preskočite leševe da biste ušli da vidite kako vam je sestra - otkrio je rođak povređene devojke u požaru u diskoteci u Severnoj Makedoniji.

"Nakratko smo je videli, a onda su rekli da je prebacuju u Skoplje zbog teških povreda“, kaže rođak povređene devojke iz Kočana.

On je istakao da su vrata diskoteke, tačnije ulaz, mala.

- To su mala vrata, mali prolaz, sigurno nisu svi mogli da izađu. Video sam preko 100 povređenih u bolnici, mislim da nijedan klinički centar ne može da primi toliko - kaže rođak.

DECA LEŽE PO ZEMLjI: Stravični prizori

Stravični prizori i dramatična borba za spašavanje preživelih dešavali su se u jutarnjim satima u okolini diskoteke strave u Kočanima. Broj žrtava je još nepoznat, a izveštaji se kreću od 20,do 100 žrtava, prenose makedonski mediji.

U pomoć u gašenju požara i spašavanju mladih pristigle su vatrogasne ekipe iz svih okolnih mesta, kao i vozila i medicinske ekipe.

Ovakva tragedija nije zabeležena u istoriji Kočana, tokom pirotehničkih efekata u diskoteci tokom koncerta benda DNK nastao je kobni požar, prenela je Kočanska televizija.

„Vozila TPPE, vozila hitne pomoći nisu dovoljna da spasu povređenu decu koja bukvalno leže na ulici, dok je diskoteka i dalje u plamenu. Civilna vozila pristižu sa svih strana u pomoć i kreću se ka opštoj bolnici u Kočanima, ovim rečima Radio Kočani prenosi sliku ovog događaja.

Ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski već je na mestu nesreće i očekuju se prve informacije o tragediji. Na mesto nesreće uputio se i premijer Hristijan Mickoski.

Reči direktora bolnice lede krv u žilama, nezapamćena tragedija

VIŠE od 70 povređenih u požaru u diskoteci u Kočanima hospitalizovano je u skopskim bolnicama.

Zabrinjavajuća je informacija da među povređenima ima maloletnika. U bolnici "Sv. Naum Ohridski" primljeno je 27 pacijenata uzrasta od 16 do 46 godina. Prema prvim informacijama, ima više od 50 žrtava, saopštila je policija, a prenela agencija MIA.

- Ukupno 27 pacijenata je hospitalizovano. Trenutno se rade hirurški tretmani na poslednjim prijemima. Za sada su pacijenti u stabilnom stanju. Opekotine su ozbiljne, u smislu dubine i koliko je zahvaćeno telo. Većina pacijenata ima opekotine po vratu i licu, a komplikacije se očekuju narednih dana - rekao je direktor Nebojša Nastov, koji vodi bolnicu "Sv. Nauma Ohridskog".

U Klinički centar primljene su 34 osobe. Većina je odmah prebačena na Kliniku za plastičnu hirurgiju. Dve osobe su u kritičnom stanju, pet je na odeljenju intenzivne nege.

Trenutno je poznato da su tri osobe helikopterom prevezene u bolnicu "8. septembar". Tokom noći dva puta su se vraćala vozila Hitne pomoći da prevezu povređene.

Snimak požara iz drugog ugla

"DECA SU VRIŠTALA, MOJ SIN JE BIO TAMO": Otac mladića opisao detalje strave u diskoteci u Severnoj Makedoniji

Otac 17-godišnjaka koji je bio u diskoteci "Puls", Ivica, izjavio je u intervjuu za TV21 da mu je sin poslao snimak putem društvene mreže Fejsbuk Mesindžer oko 3 sata ujutru, ali da je u tom trenutku spavao.

- Tragedija, strašna, ljudi vrište, moj sin je bio tamo ali je srećom pobegao. Jutros smo došli da vidimo, a šta sam video? Bilo je strašno, nemam reči to da opišem - izjavio je otac.

Prema njegovim rečima, na ulici je ostala garderoba i torbe onih koji su bili u diskoteci.

Objavljen spisak povređenih

MAKEDONSKA Televizija „Kanal 5“, pozivajući se na izvore iz Ministarstva zdravlja, objavila je spisak povređenih iz Kočana i Štipa u sinoćnjem požaru u kočanskoj diskoteci „Puls“, koji su prebačeni u bolnicu „8. Septembar“ i Klinički centar.

Prema zdravstvenim vlastima, još osamnaest osoba je na lečenju na Klinici za plastičnu hirurgiju u Skoplju, osam ih je na Klinici KARIL, četiri su na Dečjoj intenzivnoj nezi, dvoje na Klinici za neurohirurgiju, a jedan povređeni je takođe na Klinici za neurohirurgiju. Veliki broj povređenih u požaru prebačen je i u bolnice u Štipu i Kočanima, kao i u nekoliko drugih zdravstvenih ustanova u Skoplju.

POTRESNE SLIKE: Porodice čekaju vesti o najmilijima

Kako se vidi sa snimka TV21, ispred ulaza u bolnicu "Naum Ohridski" nalazi se nekoliko rođaka i prijatelja koji sa neizvesnošću čekaju da čuju da li su njihovi najmiliji ovde primljeni.

Izgorela deca od 14 do 24 godina

DIREKTORKA bolnice u Kočanima Kristina Serafimova prvi put se pojavila nakon tragedije koja se sinoć dogodila u noćnom klubu u Severnoj Makedoniji.

Ona kaže da je prvi poziv dobila u 02.48, a bolnica je odmah mobilisana.

- Prvi poziv je bio u 2:48 ujutru. Cela bolnica se mobilisala, počinje da dovodi prve pacijente. Pošto smo imali manji broj vozila, direktor se obratio gradovima iz istočne Makedonije, ali i iz Skoplja i Velesa.

Oni koji su bili u težem stanju prebačeni su u bolnicu u Štipu, a oni sa još težim uslovima u Skoplje. Reč je o oko 70 pacijenata koji su pregledani, rekla je Serafimova.

Ona je rekla da su žrtve bile između 14 i 24 godine.

- U Kočanima je trenutno 20 pacijenata sa lakšim povredama, a preko 50 je prebačeno na kliniku u zemlji. Ima mnogo mrtvih, ali tačan broj se ne može reći dok se ne završi identifikacija. Neki od ljudi imaju lične karte, a drugi nemaju. Poginuli su bili starosti od 14 do 24-25 godina. Za povrede poput naše, to je od 18 do 23 godine“, rekla je Serafimova.

NA PROZORIMA DISKOTEKE BILE REŠETKE, DECA ŽIVA IZGORELA

OTKRIVENI su novi detalji stravičnog požara u diskoteci Puls u Kočanima u kojem je poginula 51 osoba, a 148 je povređeno, a žrtve ove stravične tragedije su imale samo od 14 do 24 godine!

Požar je izbio zbog pirotehničkih sredstava koja su korišćena za svetlosne efekte na koncertu benda DNK, rekao je ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski.

- U trenutku kada su se aktivirale takozvane prskalice, varnice su najverovatnije zahvatile plafon koji je napravljen od lako zapaljivog materijala, nakon čega se vatra za vrlo kratko vreme brzo proširila po celoj diskoteci i stvorio se gust dim. Već smo priveli pojedince u vezi sa predmetnim incidentom. Želim da uverim makedonsku javnost da će u ovom slučaju odgovornost biti utvrđena imenom i prezimenom - rekao je Toškovski.

Diskoteka Puls radi dugi niz godina. Promenili su se vlasnici, a dozvola za rad važila je do 24. marta. Do sada je privedeno pet osoba, među njima i sadašnji vlasnik diskoteke.

Neko od gostiju diskoteke je snimio trenutak kada je pirotehnika zapalila deo krovne konstrukcije, a na snimku se jasno vidi kako plamen kreće da se širi, prostor se ubrzo napunio dimom, a gosti su pokušavali i protivpožarnim aparatima da kontrolišu situaciju.

Na pitanje ko je dozvolio da se u kući sa rešetkama na prozorima i pored drugih kuća drži diskoteka, Toškovski je zatražio da se MUP-u dozvoli da prvo završi istragu kako bi se utvrdile činjenice i, kako je ponovio, utvrdila tačna odgovornost.

Preminuo pevač "DNK"

Gradonačelnik Strumice Kostadin Kostadinov saopštio je tužnu vest da je među poginulima i član muzičkog sastava DNK.

Kako tvrdi makedonski portal Nezavisne.mk, Kostadin je izgubio životnu bitku nakon požara u Kočanima.

SVEDOČANSTVO DEVOJKE KOJA SE SPASILA OD POŽARA

- Moja sestra je izgubljena. Ne možemo je naći ni u jednoj bolnici. Sada ovde čekamo rezultate da li ćemo je naći, ako ne, eventualno u Skoplju. Izlazeći, pala sam na zemlju i ostali su me zgazili, jednostavno sam bila obrazom na zemlji - rekla je Taseva.

Njen otac kaže da nemaju informacije o drugoj ćerki koja ima 25 godina.

Vanredna konferencija ministra policije

MINISTAR policije Severne Makedonije Panče Toškovski upravo drži vanrednu konferenciju za medije. On je izjavio da je broj žrtava požara u Kočanima porastao na 59, kao i da je među njima jedan policajac.

Toškovski je saopštio da je raspisana poternica za četiri osobe zbog požara u diskoteci u Kočanima.

Potresan snimak oca koji traži svoje dete nakon požara

BOBAN Tasev, otac dve devojke koje su juče bile u diskoteci u Kočanima još uvek traga za jednom ćerkom, dok je druga hospitalizovana.

- Došli smo ovde da je tražimo, nije u Kočanima, tražićemo je u Skoplju - kaže za MIA otac Boban Tasev.

Njegova ćerka Marija, koja je povređena i hospitalizovana, ispričala je horor koji je proživela.

- Svi su počeli da beže napolje. Svi su gledali da se spasu. Moja sestra je nestala. Ne možemo da je nađemo ni u jednoj bolnici. Sada čekamo ovde rezultate da li ćemo je pronaći, ako ne, na kraju u Skoplju. Izlazeći napolje, pala sam na zemlju i drugi su gazili po meni, jednostavno sam bila na zemlji sa obrazom - izjavila je Taseva.Boban i dalje ne zna gde je njegova druga ćerka Lepa, koja ima samo 25 godina.

"Dve drugarice su mi u bolnici - neverovatna tragedija"

Pevačica Tijana Dapčević van sebe je otkako se desila tragedija u klubu u Kočanima, gde je, kako je potvrđeno, u požaru poginula 51 osoba.

Tijana je kroz suze otkrila da su i njene dve drugarice u bolnici, da im se lekari bore za život i da je situacija ozbiljna.

- Dve drugarice su mi mi u bolnici, bore im se za život. Tamo su pevale neke kolege iz benda. Nekoliko kolega ne mogu da nađu. Probudila sam se i sestra Tamara me je pozvala. Neverovatna tragedija, ja ne mogu da verujem šta se desilo - rekla je pevačica i dodala:

- Nemam šta više da vam kažem. Ovo je strašno - jedva je izustila pevačica.

Otac ostao bez sina jedinca u tragediji

Među ožalošćenima je i otac koji je ostao bez sina jedinca i koji je u potpunoj agoniji i suzama govorio o onome što se noćas dogodilo.

- Jedno sam dete imao, i ono strada... 150 duša u jedan disko, 500 duša u jedan disko... 21 godina, samo što je počeo da živi, 150 duša, 150 porodica će da strada...Šta će meni život, meni život više ne treba... Jedno dete sam imao, ne treba mi život, ljudi..., kaže očajni otac koji je rekao da je celu noć bio tamo ispred diskoteke.

Vučić uputio saučešće predsednici S. Makedonije

- Izrazio sam iskreno saučešće predsednici Gordani Siljanovski Davkovoj povodom strašne tragedije u Severnoj Makedoniji, koja je duboko pogodila ne samo narod te zemlje, već i sve nas u Srbiji koji saosećamo sa porodicama nastradalih i celim narodom ove bratske zemlje. Ponudio sam, u ime Srbije, a predsednica Severne Makedonije je prihvatila da pošaljemo kao pomoć helikoptere i druga medicinska transportna sredstva, lekarske timove, kao i da primimo u bolnice u Srbiji veliki broj povređenih u tragediji u Kočanima.Obavestio sam predsednicu da će Srbija proglasiti 18. mart Danom žalosti zbog tragedije i izrazio uverenje da će narod brstske Severne Makedonije, uz snagu i solidarnost koju je uvek pokazivao, uspeti da prevaziđe ovu veliku tragediju i pronađe put ka oporavku - rekao je predsednik.



POGINUO JOŠ JEDAN ČLAN GRUPE DNK U KOČANIMA

U POŽARU u Kočanima poginuo je muzičar Filip Stevanovski iz Kumanova, koji je član grupe "DNK".

Stevanovski je bio producent, pijanista, trombonista i kompozitor, magistar džez nauka, a bio je zaposlen kao profesor u Državnom muzičkom školskom centru (DMUC) „Sergej Mihailov” – Štip.

Stevanovski je osnovno obrazovanje završio u Kumanovu.

"TO JE TRAGEDIJA NEVEROVATNIH RAZMERA ZA CEO BALKAN"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o tragediji u Severnoj Makedoniji u kojoj je poginulo više od 50 ljudi u diskoteci.

- Razgovarao sa jutros sa Davkovom i Mickovskim. Izrazio saučešće u ime Srbije i samo bih zamolio ministartsvo odbrane, zdravlja i sva ostala, da radite danas naporno, da pomognete sve što je moguće da tragedija bude manja. To je tragedija neverovatnih razmera za ceo Balkan, za divnu bratsku Severnu Makedoniju, to je tragedija nezerovatnih razmera za zemlju 4 puta manje nego našu. Rekli su mi da će biti preko 60 mrtvih... I VMA i Niški KC, da sve stavimo na raspolaganje, sve kapacitete zdravstvene što imamo da stavimo na raspolaganje Severnoj Makedoniji. I sve drugo što je potrebno. Svako iz svoje sfere da uradi sve što je moguće da narodu pomognemo. Oni su kao bratski narod prvo tražili od nas pomoć. Zato naša pomoć mora da bude brza i snažna. Svaki život koji spasemo je ogromna sreća i za njih i za nas - zahtevao je Vučić.

VULIN IZJAVIO SAUČEŠĆE SEVERNOJ MAKEDONIJI

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, povodom tragedije u Kočanima, uputio je saučešće predsedniku Vlade Republike Severna Makedonija Hristijanu Mickoskom.

- Za besmisleni, užasni gubitak mladih života nema reči utehe. Nema utehe, i ni reč, ni delo, ni protok vremena ništa neće promeniti. Molim građane Republike Severne Makedonije da samo razumeju da njihov bol delim i razumem. Molim Vas da izraze mog najdubljeg saučešća prenesete porodicama stradalih a povređenima želim brz oporavak. - rekao je.

(UZNEMIRUJUĆE) SNIMLjEN PAKAO U DISKOTECI U KOČANIMA DOK JE BUKTAO POŽAR

