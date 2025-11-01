KROKODIL ULETEO U BAZEN LUKSUZNOG HOTELA: Gosti nisu znali šta ih je snašlo (VIDEO)
MLADI krokodil pojavio se, čini se sasvim slučajno, u bazenu luksuznog odmarališta u Kvinslendu — mada, ko zna, možda je baš tamo namerno došao da se “osveži”.
Šta god da je bio razlog njegovog dolaska u laguna-bazen hotela, avantura mu se brzo završila. Rendžeri su ga ubrzo uhvatili i vratili u prirodno stanište, dok su nadležne službe ponovo izdale upozorenje o prisustvu krokodila u tom području.
Zanimljivo je da su osoblje hotela o svemu obavestili sami gosti.
- Ne bih da dižem paniku, ali mislim da je u "Sheratonovom" bazenu krokodil - rekla je gošća Lisa Keler u svom videu na TikToku.
U drugom snimku, Keler je zabeležila prizor gostiju koji se bezbrižno sunčaju pored bazena, nesvesni da im se u neposrednoj blizini nalazi krokodil.
Jedan od prisutnih je čak napomenuo da ovo nije prvi put da se gmaz pojavio u hotelu – ranije je jedan viđen i na obližnjem golf terenu.
Portparol Odeljenja za zaštitu životne sredine, turizam, nauku i inovacije Kvinslenda (Detsi) potvrdio je da su čuvari divljih životinja u nedelju reagovali nakon prijave o krokodilu, koja je pristigla putem aplikacije.
Rendžeri su premestili krokodila nakon što je stigla dojava da se životinja pojavila u hotelskom bazenu u Port Daglasu, potvrdio je portparol.
U okolini su potom postavljena upozorenja o prisustvu divljih životinja.
Ranije tokom godine, veliki morski krokodil primećen je na golf terenu "Palmer Sea Reef", udaljenom svega tri kilometra od hotela "Sheraton".
Inače, noćenje u ovom luksuznom hotelu sa pet zvezdica košta između 400 i 1.900 dolara.
