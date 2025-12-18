DOBAR DAN ZA UČENJE, DOGOVORE I PISANJE Astro savet za četvrtak, 18. decembar: Evo koja su 4 znaka pod uticajem konjunkcije Meseca i Merkura
KONJUNKCIJA Meseca i Merkura, 18. decembra, aspekt je koji na istom, trećem stepenu (komunikacije, dogovori) Strelca (znak ekspanzije) spaja razum (Merkur) i emocije (Mesec), što za rezultat može imati preosetljivost na tuđe reakcije.
To će najviše osetiti novembarski Strelci, majski Blizanci, avgustovske Device i februarske Ribe.
Ali, pošto je Mesec simbol memorije, a Merkur reči, ovaj aspekt dobar je za učenje, naročito stranih jezika, jer upijate (Mesec) znanje (Merkur) dok slušate. Spoj Meseca i Merkura podstiče intuiciju i ubrzava misaoni proces, pa je povoljan i za poslovne dogovore i pregovore ali i za pisce, jer Mesec je mašta, a Merkur reč.
S druge strane, Merkur je u znaku svog izgona, znaku Strelca, pa ume da bude nestrpljiv, brzoplet i da rasipa mentalnu energiju. Na sreću, ima podršku Plutona iz Vodolije, što će osnažiti moć Merkura ali i Meseca.
