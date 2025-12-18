DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 19. DECEMBAR: Bik da pripazi na troškove, Rak na komunikaciju s rođacima, Škorpiju očekuju dobici
SAZNAJTE šta vas u petak, 19. decembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Spoj Meseca i Venere, koja upravlja vašim ljubavnim životom, donosi susret sa strancem ili nekim ko stiže sa dužeg puta iz inostranstva. Tenzija u odnosu s dugogodišnjim partnerom. Dobro razmislite pre prihvatanja neke poslovne ponude.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Pozicija Meseca i vašeg vladaoca Venere koja upravlja i vašim poslom, donosi vam novac preko samostalne delatnosti. Napeti aspekti Saturna u kući novca, po podne, upozoravaju da pripazite na troškove. Podložnost depresivnom raspoloženju.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Konjunkcija Venere i Meseca u sedmoj kući donosi vam turbulencije na emotivnom ali i finansijskom planu. Dogovor sa starim partnerima i saradnicima u popodnevnim satima neće doneti ishod koji priželjkujete.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec zajedno s Venerom u kući novca donosi vam uvećanje prihoda u prepodnevnim satima. Partner je zabrinut zbog nečega ali pokušava da to sakrije od vas. Rasprave sa rođacima. Podložnost povredama u kući.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Konjunkcija Meseca i Venere u petoj kući pre podne vam donosi zaradu preko kreativnih delatnosti i prijatne zajedničke trenutke s ljubavnim partnerom. Popodne su mogući problemi s pravnim pitanjima, sudskim sporom. Nesanica.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Saturn u kući partnerstva i braka u popodnevnim satima pravi napet aspekt s Mesecom donoseći rasprave s emotivnim partnerom i članovima porodice. Dobijate isplativu ali rizičnu poslovnu ponudu. Više šetajte.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Dobici preko intelektualnih i delatnosti koje podrazumevaju kraća putovanja. Po podne, aspekti vašeg vladaoca Venere koja upravlja i vašim finansijama, upozoravaju da izbegavate nepotrebne troškove. Venska cirkulacija.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Spoj Meseca i Venere u kući novca pre podne vam donosi priliku za zaradu i materijalne dobitke. U popodnevnim satima mogući su konflikti i rasprave sa starijim članovima porodice. Čuvajte se za volanom. Pad imuniteta.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Prelazak Meseca preko Venere u vašem znaku donosi vam šanse za uvećanje prihoda u prepodnevnim satima. Kvadrat sa Saturnom u kući privatnog života, po podne, donosi trzavice i konflikte u porodici. Smanjite unos šećera. Nesanica.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Pozicija Meseca u kući ograničenja, pod uplivom vašeg vladaoca Saturna, po podne nepovoljno utiče na vaše finansije. Promenite način komunikacije s emotivnim partnerom. Provodite više vremena u društvu prijatelja.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Mesec u kući planova u kvadratu sa vašim vladaocem Saturnom u popodnevnim satima može vam doneti odlaganje ili kašnjenje nekog posla. Poznanstvo s osobom koja se bavi kreativnom delatnošću. Izbegavajte energetske napitke.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Dobici preko putovanja i uspeh na ispitima u prepordnevnim satima. Mesec u kući karijere po podne obrazuje napet aspekt sa Saturnom u vašem znaku donoseći vam sukobe sa autoritetima i nadređenima. Tenzija u komunikaciji sa kolegama.
