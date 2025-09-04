NE PREDSTAVLJA SAMO BRZINU: Šta zapravo označava Ferarijev "propeti konj"?

FERARI je jedan od najpoznatijih luksuznih automobilskih brendova na svetu - italijanska legenda kojoj ceo svet zavidi.

Foto: Profimedia

Njegov čuveni logo - "propeti konj" obično se povezuje sa brzinom, snagom i prestižom, karakteristikama rasnih konja.

Međutim, iza svega se krije mnogo dublja priča, ukorenjena u deo italijanske istorije koji malo ko zaista poznaje.

Mnogi ljubitelji automobila veruju da je crni "propeti konj" nastao kao simbol snage motora i strasti za trkanjem, uporediv sa snagom konja. Ali prava istina je drugačija. Crna ikona na žutoj pozadini zapravo potiče od čoveka za koga malo ljudi zna: Frančeska Barake, asa italijanskog vazduhoplovstva tokom Prvog svetskog rata.

Rođen 1888, a poginuo 1918, Baraka je ostvario 34 vazdušne pobede i postao nacionalni simbol hrabrosti i umeća.

Na boku njegovog aviona nalazio se upravo crni konjić, koga je izabrao kao amajliju i simbol snage i zaštite u bitkama. Kada je Baraka izgubio život, njegova majka, grofica Paolina, predložila je Encu Ferariju da usvoji taj konjić kao amblem svog trkačkog tima, kako bi sećanje na njenog prerano izgubljenog sina živelo. Taj događaj desio se dvadesetih godina prošlog veka, dok je mladi vozač i preduzetnik tek započinjao svoj put u svetu automobilizma.

Žuta boja Modene i rođenje mita o Ferariju

Enco Ferari je prihvatio taj savet i pretvorio konjića u simbol poznat širom sveta.

Nije ga, međutim, samo preuzeo – ugradio ga je u štit žute boje, koja predstavlja njegov rodni grad Modenu. Od tog trenutka, brend Ferari je počeo da raste, postavši sinonim za vrhunsku mehaniku i italijanski stil.

Simbol koji ne predstavlja samo brzinu

Dakle, logo Ferarija jeste konj, ali nema nikakve veze sa brzinom, gracioznošću i čistom rasom. Njegovo poreklo vezano je za hrabrost i čast.

Filip Vretol, stručnjak za konjički sport i osnivač kompanije Discount Equestrian, objasnio je da je za Baraku crni konj imao posebno značenje: zaštitu u borbi i sreću, a Enco Ferari je od njega je stvorio univerzalni znak, pretvorivši ga u brend sa pričom o herojstvu ali i u uspomenu na pilota koji je stradao u vremenu obeleženom žrtvama i istorijskim prekretnicama.

Danas je prepoznatljiv u svakom kutku planete i ne nosi samo sportsku vrednost – on generiše i ogroman profit. Prema poslednjim podacima, brend Ferrari zarađuje oko 2,5 milijarde dolara godišnje samo od prodaje artikala sa ovim logom.

(Blic)

BONUS VIDEO-