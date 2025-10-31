GLUMCI ZNAJU DA UZMU PARE OD DRŽAVE PA DA JE BLOKIRAJU

Pojedinci u Srbiji imaju izgleda amneziju, kada njima odgovara, znaju da uzmu pare oid države, ne odrade posao, pa onda da se presvuku u blokadere i protestvuju. Pitamo se ko je ovde lud?

Dragi glumci koji ste na protestima, gde je 16 miliona evra za 60 filmova, gde su pare, gde su filmovi, šta vam fali i da li vaša savest je mirna jer vi dugujete nama kao narodu i gledaocima, dugujete državi, ne ona vama?