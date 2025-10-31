GLUMCI ZNAJU DA UZMU PARE OD DRŽAVE PA DA JE BLOKIRAJU
Pojedinci u Srbiji imaju izgleda amneziju, kada njima odgovara, znaju da uzmu pare oid države, ne odrade posao, pa onda da se presvuku u blokadere i protestvuju. Pitamo se ko je ovde lud?
Dragi glumci koji ste na protestima, gde je 16 miliona evra za 60 filmova, gde su pare, gde su filmovi, šta vam fali i da li vaša savest je mirna jer vi dugujete nama kao narodu i gledaocima, dugujete državi, ne ona vama?
UKRAJINSKI VOJNICI U KLANICI POKROVSKA: "U gradu je pravi pakao, Rusi doveli sve snage koje mogu"
RUSKA pešadija prodrla je u gradske granice jednog od glavnih strateških ciljeva predsednika Rusije Vladimira Putina, preteći da ga opkoli. Ukrajinske specijalne snage uključile su se u borbe u urbanom području.
29. 10. 2025. u 17:43
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
ODBRUSILA CARINIKU: Gocu na granici nazvali Rašinom mamom
PEVAČICA bez dlake na jeziku govori o odnosu sa suprugom Rašom Novakovićem, uvek se sa šalom osvrćući na razliku u godinama koja je mnogima bila glavna tema na početku njihovog zabavljanja.
31. 10. 2025. u 18:35
Komentari (2)