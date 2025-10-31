Kultura

GLUMCI ZNAJU DA UZMU PARE OD DRŽAVE PA DA JE BLOKIRAJU

В.Н.

31. 10. 2025. u 15:37

Pojedinci u Srbiji imaju izgleda amneziju, kada njima odgovara, znaju da uzmu pare oid države, ne odrade posao, pa onda da se presvuku u blokadere i protestvuju. Pitamo se ko je ovde lud?

ГЛУМЦИ ЗНАЈУ ДА УЗМУ ПАРЕ ОД ДРЖАВЕ ПА ДА ЈЕ БЛОКИРАЈУ

Foto: Printskrin

Dragi glumci koji ste na protestima,  gde je 16 miliona evra za 60 filmova, gde su pare, gde su filmovi, šta vam fali i da li vaša savest je mirna jer vi dugujete nama kao narodu i gledaocima, dugujete državi, ne ona vama? 

