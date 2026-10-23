Hapšenja i istraga

AKCIJA SAOBRAĆAJACA "ŠKOLA": Duplo više prekršaja nego lane, voze prebrzo, pijano i drogirano

Zagorka Knežević Uskoković

23. 10. 2026. u 13:09

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Pripadnici Uprave saobraćajne policije MUP Srbije otkrili su 44.561 prekršaj u zonama osnovnih škola tokom sprovođenja akcije „Škola“, što je za 110,4 odsto više prekršaja u odnosu na akciju realizovanu prošle godine.

АКЦИЈА САОБРАЋАЈАЦА ШКОЛА: Дупло више прекршаја него лане, возе пребрзо, пијано и дрогирано

FOTO: FB opštine Titel

Najveći broj vozača sankcionisan je zbog prekoračenja brzine – ukupno 29.942, odnosno 178,1 odsto više u odnosu na prošlu godinu, dok je zbog nepropisnog parkiranja sankcionisano 2.344, a zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje 2.204 vozača.

Tokom akcije, koja je sprovedena od 1. septembra do 15. oktobra ove godine, iz saobraćaja je isključeno 459 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci u zoni škole, odnosno 105,8 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Od tog broja, 60 vozača zadržano je u službenim prostorijama jer su vozilom upravljali sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu, dok je 19 vozača zadržano zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Tokom sprovođenja akcije „Škola“ u zonama škola dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je jedno dete zadobilo teške telesne povrede, a osmoro dece lake telesne povrede.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve učesnike u saobraćaju da povećaju opreznost i dosledno poštuju saobraćajne propise u zonama škola, kako bi se očuvala bezbednost dece.

Uprava saobraćajne policije će nastaviti sa sprovođenjem mera pojačane kontrole u zonama svih osnovnih škola, sa ciljem sprečavanja saobraćajnih nezgoda i zaštite najmlađih učesnika u saobraćaju.

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