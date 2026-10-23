Nesreće

DVE OSOBE TEŠKO, A ŠEST LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća

Ljiljana Preradović

23. 10. 2026. u 13:47

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NA putevima u Južnobačkom okrugu, u letvrtak, 22. oktobra, dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile teške, a šest lake povrede.

ДВЕ ОСОБЕ ТЕШКО, А ШЕСТ ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНО: У Јужнобачком округу за дан догодило се 13 саобраћајних несрећа

FOTO.Lj.P.

 U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe teže, a šest lakše povređene.

Policijska uprava u Novom Sadu je, 22. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 338 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 25 vozača i tri vozila, a zadržana su dva vozača, zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Oni će, uz prekršajnu prijavu, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

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