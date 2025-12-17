OSUMNJIČENI ZA TEŠKO UBISTVO ČOVEKA U SMEDEREVSKOJ KAFANI : Uhapšena još trojica zbog nepružanja pomoći pretučenom do smrti
Više javno tužilaštvo u Smederevu je u saradnji sa područnim osnovnim tužilaštvom i Policijskom upravom u ovom gradu, rasvetlilo okolnosti povodom događaja u ugostiteljskom objektu u Smederevu, u kom je zatečeno jedno muško lice bez znakova života. Naime, nakon prikupljenih informacija i obavljene obdukcije postoje osnovi sumnje da je S.M.(48), koji je juče uhapšen, izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštilo je jutros ovo tužilaštvo.
Osumnjičenom S.M. iz Smedereva se stavlja na teret da je pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, sa više udaraca lišio života oštećenog I.P. iz ovog grada.
Postoje osnovi sumnje i da je ovaj osumnjičeni, prilikom bekstva sa lica mesta izvršio još nekoliko krivičnih dela na štetu više lica, u čemu mu je pomogao, takođe uhapšeni M.Ć., sa kojim je došao do benzinske pumpe, gde su vršenjem nasilja i pretnjama prema prisutnim radnicima i ostalim licima, pokušali da dođu do vozila za bekstvo, pokušavajući i da zaustave vozila koja su putem prolazila, u čemu je u jednom momentu osumnjičeni S.M. uspeo, primoravajući oštećenog D.J. da ih poveze u pravcu Beograda, tokom koje vožnje su mu oduzeli novac, da bi ubrzo, pravovremenom akcijom policije bili zaustavljeni i lišeni slobode, a u vezi čega im se stavljaju na teret krivična dela, Nasilničko ponašanje, Ugrožavanje sigurnosti, Protivpravno lišenje slobode, Prinuda i Razbojništvo, saopštilo je VJT Smederevo.
Po nalogu tužilaštva, uhapšeni su i Lj.V., S.V. i S.M. , koji su kritičnom prilikom bili u navedenom ugostiteljskom objektu i koji nisu pružili pomoć sada pokojnom I.P. Njima se stavlja na teret krivično delo Nepružanje pomoći
Svim osumnjičenim licima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti dovedeni u prostorije nadležnog tužilaštva radi saslušanja.
