OSUMNJIČENI ZA TEŠKO UBISTVO ČOVEKA U SMEDEREVSKOJ KAFANI : Uhapšena još trojica zbog nepružanja pomoći pretučenom do smrti

Više javno tužilaštvo u Smederevu je u saradnji sa područnim osnovnim tužilaštvom i Policijskom upravom u ovom gradu, rasvetlilo okolnosti povodom događaja u ugostiteljskom objektu u Smederevu, u kom je zatečeno jedno muško lice bez znakova života. Naime, nakon prikupljenih informacija i obavljene obdukcije postoje osnovi sumnje da je S.M.(48), koji je juče uhapšen, izvršio krivično delo teško ubistvo, saopštilo je jutros ovo tužilaštvo.

foto: Fejsbuk

Osumnjičenom S.M. iz Smedereva se stavlja na teret da je pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, sa više udaraca lišio života oštećenog I.P. iz ovog grada.

Postoje osnovi sumnje i da je ovaj osumnjičeni, prilikom bekstva sa lica mesta izvršio još nekoliko krivičnih dela na štetu više lica, u čemu mu je pomogao, takođe uhapšeni M.Ć., sa kojim je došao do benzinske pumpe, gde su vršenjem nasilja i pretnjama prema prisutnim radnicima i ostalim licima, pokušali da dođu do vozila za bekstvo, pokušavajući i da zaustave vozila koja su putem prolazila, u čemu je u jednom momentu osumnjičeni S.M. uspeo, primoravajući oštećenog D.J. da ih poveze u pravcu Beograda, tokom koje vožnje su mu oduzeli novac, da bi ubrzo, pravovremenom akcijom policije bili zaustavljeni i lišeni slobode, a u vezi čega im se stavljaju na teret krivična dela, Nasilničko ponašanje, Ugrožavanje sigurnosti, Protivpravno lišenje slobode, Prinuda i Razbojništvo, saopštilo je VJT Smederevo.

Po nalogu tužilaštva, uhapšeni su i Lj.V., S.V. i S.M. , koji su kritičnom prilikom bili u navedenom ugostiteljskom objektu i koji nisu pružili pomoć sada pokojnom I.P. Njima se stavlja na teret krivično delo Nepružanje pomoći

Svim osumnjičenim licima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti dovedeni u prostorije nadležnog tužilaštva radi saslušanja.