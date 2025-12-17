ŽRTVI NANEO ČAK 13 UBODNIH RANA? Osumnjičeni za ubistvo žene na sred ulice u Leskovcu nije imao milosti

JULIJA N. (50) koja je izbodena kuhinjskim nožem, u ponedeljak popodne na sred Bulevara Nikole Pašića u Leskovcu, nije imala nikakvu šansu da preživi, jer joj je osumnjičeni za ubistvo Dragiša R. (64) navodno naneo čak 13 ubodnih rana, u predelu grudi i vrata.

foto: I. Mitić

To je, prema nezvaničnim saznanjima, pokazala obdukcija tela nesrećne žene koju su u leskovačkoj Opštoj bolnici obavili stručnjaci Zavoda za sudsku medicinu iz Niša. Juliju je Dragiša ubadao u grudni koš i vrat sve dok nije pala na asfalt, a broj uboda ukazuje da je bio odlučan u tome da je liši života.

Šta bi mogao da bude motiv takvog gneva i besa osumnjičenog za ovaj stravičan zločin još uvek se samo nagađa. Spekulisalo se da se radi o ljubomori, ali je ta mogućnost isključena nakon saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, koje je u odgovoru na naša pitanja, pored ostalog navelo da je dvoje ljudi bilo u prijateljskom, ali ne i u emotivnom odnosu.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je navodno proveravala i informacije da je Julija svom dželatu dugovala novac i da bi to mogao biti razlog za njihovu svađu koja je, po svemu sudeći, počela u Dragišinom podstanarskom stanu, u relativnoj blizini mesta gde se dogodio zločin.

U toj raspravi je Dragiša, kako se pretpostavlja, potegao nož, a Julija je istrčala na ulicu i počela da beži. Međutim, Dragiša je krenuo za njom. Kada je sustigao svoju žrtvu, prema izjavama svedoka, među njima je ponovo počela kraća rasprava, a onda je iznenada sevnula oštrica noža. Julija je, iako teško ranjena, pokušala da se spasi, ali je samo uspela da sa trotoara siđe na kolovoz gde je pala.

Osumnjičeni za njeno ubistvo je, brzom intervencijom policije, uhapšen. Nadležno tužilaštvo je već najavilo da će, nakon što bude saslušan, sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Leskovcu predložiti da mu se odredi pritvor. Inače, u tužilaštvu su kazali da protiv Dragiše, do sada, nisu podnošene krivične prijave, niti su vođeni postupci za krivična dela sa elementima nasilja.