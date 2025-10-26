VOZAČ KOJI JE USMRTIO PORODICU BIO POZITIVAN I NA NARKOTIKE: Novi detalji nesreće, evo šta je konzumirao
DRŽAVLjANIN BiH Nikola Đ. (24) koji je prošle noći izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Novom Beogradu, kada je audijem prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici i udario hjundai u kom su bili supružnici s detetom od 9 godina, osim na alkohol i to od 1,17 promila koliko mu je izmereno u krvi, bio je pozitivan i na narkotike, tačnije marihuanu.
Njemu je juče nakon nesreće određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti
javnog saobraćaja biti sproveden na saslušanje u Više tužilaštvo u Beogradu.
- Nikoli Đ. je nakon privođenja i alko-testiranja urrađen i test na narkotike koji je pokazao da je konzumirao marihuanu - kaže
izvor Republike.
Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. i maloletni sin (9) nastradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na Novom
Beogradu, protekle noći. Naime, kako saznaje Nova, Bojan Ž. je rodom iz Šapca.
On je radio u stanici na auto-putu, pa je potom radio u presretačima.
Kako se saznaje, poslednja pozicija na kojoj je bio zaposlen jeste vođa sektora u stanici Saobraćajne policijske ispostave Jug,
Uprave saobraćajne policije za grad Beograd.
Naime, kako se vidi na stravičnom snimku, koji je objavljen na društvenim mrežama, Bojan Ž. kreće na zeleno svetlo na semaforu i skreće levo, u tom trenutku velikom brzinom proleće „audi“ u kom se nalazi pijani Nikola Đ. Od siline udarca, automobil u kom se nalazila porodica odleteo je i udario u dva stuba, semafor i uličnu rasvetu.
(Republika)
