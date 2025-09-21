PUCNJAVA U BEOGRADU ISPRED POZNATOG RESTORANA: Policija pokrenula akciju Vihor

NOĆAS oko 3 sata ispred restorana „Topčiderac“ u Beogradu došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen jedan mladić, saznaje Telegraf.

Foto: Shutterstock

On je pogođen u nogu, a prema nezvaničnim informacijama, ovaj incident mogao bi da bude opomena.

Na lice mesta brzo je stigla policija i ekipa Hitne pomoći koja je zbrinula povređenog. Policija je pokrenuka akciju „Vihor 3“, ali je ona obustavljena posle nekoliko sati.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti ovog događaja.

Uskoro opširnije