DEČAKU AMPUTIRAN DEO PRSTA: Grupa maloletnika u Studeničkoj ulici u Nišu napala vršnjaka (14) kad je sa drugom došao na igralište

Ј. Ћосин

16. 09. 2025. u 21:55

MALOLETNI I. M. (14), primljen je u Univerzitetski klinički centar u Nišu, sa teškim povredama šake, nakon čega su lekari morali da mu amputiraju vrh četvrtog prsta i ugrade iglu u treći prst zbog preloma. Dečak je, prema tvrdnjama njegove majke M. M. (42), povrede zadobio nakon što su ga na dečjem igralištu u Studeničkoj ulici, metalnom šipkom, pretukla četvorica, za sada nepoznatih vršnjaka.

FOTO: J. Ć.

Prema rečima majke, njen sin je tog dana izašao napolje sa drugom i zatekao na igralištu grupu dečaka:

- Bila je neka daska nasred ulice, puna eksera. Moj sin je hteo da je skloni, da se neko ne povredi. Pitali su ga šta radi, a kad je kazao da je pomera, rekli su mu "mangupiraš se", pa su počeli da ga psuju i udaraju po glavi.

Prema njenim rečima, dečaci su zatim pozvali I. M. da pođe sa njima "da popričaju". Pošto je odbio, odvukli su ga u obližnji šumarak.

- Dvojica su ga držala za ruke, jedan je držao njegovog druga, a četvrti je izvadio metalnu šipku i njome ga udario po desnoj ruci. Nokti su mu otpali, vrh prsta je amputiran, a drugi prsti su zašiveni - navodi majka.

FOTO: Privatna arhiva

 

Nakon napada, dečakov drug je pokušao da pobegne i pozove pomoć, ali su ga, tvrdi ona, sustigli i počeli da udaraju. Kad je došao kući, ispričao je majci šta se dogodilo. Krenula je da potraži napadače, koje je pronašla na igralištu.

- Pitala sam ih šta se desilo, rekli su da su samo rekli mom sinu da baci dasku i da su se posvađali - kaže M. M. - Negirali su da su ga tukli. Kada sam nailazila, videla sam da je jedan od njih šipku gurnuo nogom ispod klupice. Rekli su: "Nismo mi". Kad sam ih pitala zašto guraju šipku ispod klupice, odgovorili su da su je tu pronašli. Drug mog sina ih je prepoznao. U bolnici su odmah zvali policiju, došao je inspektor i napravljen je zapisnik.

Iz UKC u Nišu potvrđuju za "Novosti" da je dečak primljen sa povredama obe ruke, pri čemu je jedna već bila u gipsu odranije. Navode da prima terapiju, da mu se previjaju povrede i da je u stabilnom stanju. n

