ODBRANA NAVODI DA JE UBICA NOE MILIVOJEV BIO NEURAČUNLJIV: Stručni savetnik tvdi da je do toga dovela zavisnost od amfetamina

OGNjEN Dabetić (36) je u trenucima, kada je ubio tranvestita Nou (Đorđa) Milivojev sa kojim je bio u emotivnoj vezi u junu 2023. godine, bio u stanju bitno smanjene uračunljivosti i afektu gneva jakog intenziteta. Ovo je zaključak psihijatrijsko - psihološkog veštačenja Dabetića, koji je danas naveden na suđenju u Višem sudu u Beogradu.

D. Milovanović

Psihijatar Bojana Kecman, odgovarajući na pitanja odbrane kazala je da je njihov odnos bio turbulentan i da je kod njega izazivao emocionalnu napetost, a da je gnev bio generator radnje. Navela je i da je pre i nakon događaja bio pod utucajem psihoaktivnih supstanci.

Psiholog Gordana Kovač Gavrilović odgovarajući na pitanja, kazala je da je okrivljenom posle udesa, koji je imao sa 20 godina, ostao fizički hendikep, koji mu je izazivao osećanje niže vrednosti, inferiornosti i smanjeno samopouzdanje.

- Kako je živeo u malom mestu, gde se na to drugačije gleda, preselio se u Beogrda. Tada mu se javlja i visoka anksioznost, koja ga često preplavljuje, pa se okreće korišćenju narkotika da bi je smanjio - navela je psiholog.

Ona je rekla da je kao uvredu doživeo to što ga je oštećena nazvala invalidom.

- On je prekinuo tu vezu, ali mu se ona vraćala kroz incidente. On je u globalu emocionalno nestabilna ličnost i sklon je impulsivnim reakcijama bez promišljanja. Tog dana je bio iznerviran njenim ponašanjem. Kako nam je opisivao njihovu vezu, zaključili smo da je prema njoj imao defanzivno ponašanje i da očekivao da će doći do primirenja i da će ona prihvatiti raskid. Prijavljivao je i policiji, da nekako razreši taj odnos - kazala je Gordana Kovač.

Na pitanje branioca da li je zbog stereotipa šta se u zatvoru događa sa homoseksualcima, okrivljeni imao strah i zato uništavao telo i koristio kiseline, ona je rekla da kod Dabetića nisu primetili motive straha u vezi toga, da nije bazično homoseksualno orijentisan i da se svi plaše zatvora.

Odbrana je sa druge strane pokušala da dokaže da je Dabetić tada bio neuračunljiv, što bi dovelo do njegovog oslobađanja za ovo ubistvo.

Stručni savetnik odbrane psihijatar Zoran Ćirić kazao je da je pregledao Dabetića i da je njegov zaključak da je on pre i u vreme krivičnog dela bolovao od duševne bolesti - zavisnosti od amfetamina.

- Neodoljiva potreba da ga stalno uzima je dovela do neuračunljivosti. Taj amfetamin je menjao njegovu psihičku strukturu i načine ponašanja, pa je tada bio u stanju jakog afektivnog uzbuđenja. Bio je u afektu straha zbog ugroženosti, jer je oštećeni imao nož i udario ga u glavu i izbio mu zub. U afektu jakog gneva i jake razdraženosti je bio zbog povrede ličnosti. Ako sud prihvati njegovu odbranu, ti afekti su bitno smanjili njegovu sposobnost da shvati delo i veoma blizu je bio nesposobnosti da upravlja postupcima - naveo je Ćirić.

On je kazao da je u pritvoru kod Dabetića uspostavljena apstinencija, koja traje tri godine i da sada nema osnova za neku meru lečenja od narkotika.

Dodao je i da je ponašanje oštećene moglo da dovede do nagomilavanja negativnih osećanja i burnog reagovanja kod okrivljenog.

Na pitanje branioca da li je strah od zatvora motiv komadanja tela, reagovao je tužilac Siniša Zorić, koji se usprotivio, jer se, kako je rekao, sve ovo zasniva na Dabetićevoj odbrani, a okrivljeni ne mora da govori istinu i ove tvrdnje vode ka degradaciji žrtve.

Savetnik Ćirić je naveo da je ukanjanje leša učinjeno u stanju duševne poremećenosti zbog upotrebe amfetamina i omamljenosti u kojoj je bio neprekidno i nakon ubistva.

Veštak psihijatar Bojana Kecman je odgovorila da zavisnost od narkotika nije duševna bolest ni medicinski, ni krivično pravno.

- Duševna bolest je jasno definisana i zna se šta znači, da se kod osobe javljaju halucinacije i sumanute ideje. To izjednačavanje od strane stručnog savetnika nije utemeljeno - kazala je Kecman.