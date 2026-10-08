BRANIO NEPOZNATOG ČOVEKA, PA UBODEN NOŽEM: Saslušanje za pokušaj ubistva
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Aleksa S. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je 24. septembra 2026. godine pokušao da ubije D. P. u centru Beograda i branio se ćutanjem.
Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu odredi pritvor, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kao i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.
- Postoje osnovi sumnje da je Aleksa S. 24. septrembra u 00:44 časova u Ulici Braće Jugović, nakon što ga je oštećeni pitao, zašto su tukli nepoznato lice koje je sedelo na klupi u neposrednoj blizini, prešao preko ulice i nožem zamahnuo u pravcu stomaka oštećenog. Oštećeni je radi zaštite od udarca postavio ruke u tom predelu nožem mu je naneta teška telesna povreda. Nakon toga je osumnjičeni i drugi put zamahnuo nožem, a D. P. je izmicanjem izbegao ubod - navode u VJT.
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