NESREĆA NA BANJICI: Muškarac teško povređen u padu s motora

MUŠKARAC star 56 godina teško je povređen u padu s motora na Banjici, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

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Nesreća se dogodila u Paunovoj ulici u 1.47 časova.

Ekipe Hitne pomoći tokom protekle noći su obavile 113 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Tanjug)

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