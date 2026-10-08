Nesreće

NESREĆA NA BANJICI: Muškarac teško povređen u padu s motora

T.J.

08. 10. 2026. u 15:26

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MUŠKARAC star 56 godina teško je povređen u padu s motora na Banjici, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

НЕСРЕЋА НА БАЊИЦИ: Мушкарац тешко повређен у паду с мотора

Foto: Branislav Cerven / Alamy / Profimedia

Nesreća se dogodila u Paunovoj ulici u 1.47 časova.

Ekipe Hitne pomoći tokom protekle noći su obavile 113 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

(Tanjug)

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