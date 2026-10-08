NESREĆA NA BANJICI: Muškarac teško povređen u padu s motora
MUŠKARAC star 56 godina teško je povređen u padu s motora na Banjici, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Nesreća se dogodila u Paunovoj ulici u 1.47 časova.
Ekipe Hitne pomoći tokom protekle noći su obavile 113 intervencija od kojih je 19 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
(Tanjug)
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