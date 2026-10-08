GOREO HOTEL: Lokalizovan požar na Kopaoniku

U požaru koji je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izbio sinoć, oko 23 sata, na hotelu „Klub A“ na Kopaoniku niko nije povređen. ali je pričinjena značajna materijalna šteta.

G.Šljivić

Vatrena stihija je zahvatila veliku površinu krovne konstrukcije ovog poznatog hotela čija je rekonstrukcuja u toku, a u gašenju učestvuju pripadnici vatrogasnih jedinica sa Kopaonika, iz Kraljeva, Raške, Ušća i Novog Pazara.

Posle višestane noćne borbe sa vatrom koju je otežavala velika količina zapaljivog građevinskog materijala koji se koristi pri renoviranju, požar je juče ujutro lokalizovan i sprečeno je njegovo dalje širenje.

A, šta je uzrok, kao i kolika je materijalna šteta, koja sasvim izvesno nije mala, biće poznato nakon što požar potpuno bude ugašen i nadležne službe sprovedu istragu.