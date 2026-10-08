Nesreće

GOREO HOTEL: Lokalizovan požar na Kopaoniku

Goran Ćirović

08. 10. 2026. u 12:04

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U požaru koji je, pod još nerazjašnjenim okolnostima, izbio sinoć, oko 23 sata, na hotelu „Klub A“ na Kopaoniku niko nije povređen. ali je pričinjena značajna materijalna šteta.

ГОРЕО ХОТЕЛ: Локализован пожар на Копаонику

G.Šljivić

Vatrena stihija je zahvatila veliku površinu krovne konstrukcije ovog poznatog hotela čija je rekonstrukcuja u toku, a u gašenju učestvuju pripadnici vatrogasnih jedinica sa Kopaonika, iz Kraljeva, Raške, Ušća i Novog Pazara.

Posle višestane noćne borbe sa vatrom koju je otežavala velika količina zapaljivog građevinskog materijala koji se koristi pri renoviranju, požar je juče ujutro lokalizovan i sprečeno je njegovo dalje širenje.

A, šta je uzrok, kao i kolika je materijalna šteta, koja sasvim izvesno nije mala, biće poznato nakon što požar potpuno bude ugašen i nadležne službe sprovedu istragu.

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