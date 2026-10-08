RAZBIJENA VELIKA BALKANSKA KRIMINALNA MREŽA Uhapšeno 50 osoba, među njima i Srbi

SKORO 50 osumnjičenih osoba uhapšeno je u međunarodnoj operaciji usmerenoj na mrežu trgovine drogom čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, povezanu sa ubistvima, otmicama i napadima granatama širom Evrope, saopštila je danas Evropska agencija za saradnju organa za sprovođenje zakona (Evropol).

Foto: Europol

Istraga koju je podržao Evropol otkrila je mrežu za koju se sumnja da je skrivala velike pošiljke droge u legitimnom komercijalnom teretu.

Kako se navodi, kada su pošiljke propale, droga je zaplenjena ili su izbili sporovi, članovi grupe i njihove porodice navodno su postajali mete nasilne odmazde.

Foto: Printscreen/Europol

Operacija je kulminirala 6. oktobra 2026. godine, kada je policija pretražila 42 objekta širom Slovenije i Španije.

Istražitelji iz ove dve zemlje sarađivali su sa hrvatskim vlastima, a hapšenja su koordinisana u realnom vremenu iz koordinacionog centra koji podržava Evropol u Ljubljani.

Foto: Printscreen/Europol

U Sloveniji je izvedeno 34 hapšenja, a u Španiji i Hrvatskoj po jedno, dok je jedanaest osumnjičenih je prethodno uhapšeno.

Tokom dana akcije, vlasti su zaplenile 51 kilogram kanabisa, 15 kilograma amfetamina, vatreno oružje, nakit i novac u gotovini.

Istražitelji su povezali mrežu sa višestrukim pucnjavama, ubistvima i pokušajima ubistava, kao i otmicom člana grupe.

Foto: Printscreen/Europol

Eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe, korišćene su u napadima prvenstveno usmerenim na članove grupe ili njihove porodice.

Osumnjičeni su navodno koristili nasilje da bi se oporavili od gubitaka, kaznili odgovorne i sproveli kontrolu nad aktivnostima mreže.

Grupa je uključivala državljane Bosne i Hercegovine i Srbije, zajedno sa osumnjičenima iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije, navodi se u saopštenju.

Foto: Printscreen/Europol

Istraga je otkrila da su kriminalne aktivnosti daleko prevazilazile fizički zaplenjene količine.

Kao rezultat toga, očekuje se da će osumnjičeni biti krivično gonjeni u vezi sa dodatnih približno 2,5 tone kanabisa, 474 kg kokaina, 104 kg heroina, 30 kg amfetamina, 11,6 kg MDMA, 1 kg ketamina, 1 kg hašiša, 18.000 tableta ekstazija i 1.000 jedinica psihoaktivnih pečuraka.

Foto: Printscreen/Europol

Ovi nalazi pokazuju da količine koje su zapravo zaplenjene predstavljaju samo deo ukupne aktivnosti trgovine drogom otkrivene tokom istrage.

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