RAZBIJENA VELIKA BALKANSKA KRIMINALNA MREŽA Uhapšeno 50 osoba, među njima i Srbi
SKORO 50 osumnjičenih osoba uhapšeno je u međunarodnoj operaciji usmerenoj na mrežu trgovine drogom čiji su članovi sa Zapadnog Balkana, povezanu sa ubistvima, otmicama i napadima granatama širom Evrope, saopštila je danas Evropska agencija za saradnju organa za sprovođenje zakona (Evropol).
Istraga koju je podržao Evropol otkrila je mrežu za koju se sumnja da je skrivala velike pošiljke droge u legitimnom komercijalnom teretu.
Kako se navodi, kada su pošiljke propale, droga je zaplenjena ili su izbili sporovi, članovi grupe i njihove porodice navodno su postajali mete nasilne odmazde.
Operacija je kulminirala 6. oktobra 2026. godine, kada je policija pretražila 42 objekta širom Slovenije i Španije.
Istražitelji iz ove dve zemlje sarađivali su sa hrvatskim vlastima, a hapšenja su koordinisana u realnom vremenu iz koordinacionog centra koji podržava Evropol u Ljubljani.
U Sloveniji je izvedeno 34 hapšenja, a u Španiji i Hrvatskoj po jedno, dok je jedanaest osumnjičenih je prethodno uhapšeno.
Tokom dana akcije, vlasti su zaplenile 51 kilogram kanabisa, 15 kilograma amfetamina, vatreno oružje, nakit i novac u gotovini.
Istražitelji su povezali mrežu sa višestrukim pucnjavama, ubistvima i pokušajima ubistava, kao i otmicom člana grupe.
Eksplozivne naprave, uključujući ručne bombe, korišćene su u napadima prvenstveno usmerenim na članove grupe ili njihove porodice.
Grupa je uključivala državljane Bosne i Hercegovine i Srbije, zajedno sa osumnjičenima iz Slovenije, Bugarske, Turske i Holandije, navodi se u saopštenju.
Istraga je otkrila da su kriminalne aktivnosti daleko prevazilazile fizički zaplenjene količine.
Kao rezultat toga, očekuje se da će osumnjičeni biti krivično gonjeni u vezi sa dodatnih približno 2,5 tone kanabisa, 474 kg kokaina, 104 kg heroina, 30 kg amfetamina, 11,6 kg MDMA, 1 kg ketamina, 1 kg hašiša, 18.000 tableta ekstazija i 1.000 jedinica psihoaktivnih pečuraka.
Ovi nalazi pokazuju da količine koje su zapravo zaplenjene predstavljaju samo deo ukupne aktivnosti trgovine drogom otkrivene tokom istrage.
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