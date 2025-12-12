JEDNA OSOBA LAKŠE POVREĐENA: U Južnobačkom okrugu za dan dogodilo se pet saobraćajnih nesreća
NA području JUžnobačkog okruga, u četvrtak, 11. decembra, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba lakše povređena. U isto vreme na području Grada Novog Sada, dogodile su se četiri saobraćajne nesreće.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 26 vozača i dva vozila, a zadržan je jedan vozač, zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. On će, uz prekršajnu prijavu, biti priveden nadležnom prekršajnom sudiji.
