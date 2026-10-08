TEŠKO POVREĐEN MOTOCIKLISTA: Saobraćajna nesreća na Dedinju
DANAS, oko 17,45 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u Ulici Neznanog junaka na Dedinju, u blizini zgrade televizije Pink, kada je putničko vozilo naletelo na motociklistu.
U nesreći je teške telesne povrede zadobio muškarac star 31 godinu i on je vozilom Hitne pomoći transportovan u Urgentni centar na reanimaciju i dalju dijagnostiku.
Na mestu nesreće policijske ekipe vrše uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ovog udesa.
Saobraćaj u ovom delu ulice odvija se usporeno.
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