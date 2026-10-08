Nesreće

DEČAK (16) SE UPUCAO OČEVIM PIŠTOLJEM: Užas na Vračaru, u stanu bilo još dece

Jelisaveta Ljutić

08. 10. 2026. u 21:07

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DEČAK, star 16 ranio, ranio se u stanu na Vračaru iz očevog pištolja.

ДЕЧАК (16) СЕ УПУЦАО ОЧЕВИМ ПИШТОЉЕМ: Ужас на Врачару, у стану било још деце

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

On je prevezen u Urgentni centar gde je zbrinut. Srećom, nije životno ugrožen.

U trenutku incidenta otac dečaka nije bio prisutan u stanu.

Dečak je, navodno, ranjen dok se pištoljem, koji je njegov otac nasledio, igrao sa vršnjacima u stanu.

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