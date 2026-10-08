DEČAK (16) SE UPUCAO OČEVIM PIŠTOLJEM: Užas na Vračaru, u stanu bilo još dece
DEČAK, star 16 ranio, ranio se u stanu na Vračaru iz očevog pištolja.
On je prevezen u Urgentni centar gde je zbrinut. Srećom, nije životno ugrožen.
U trenutku incidenta otac dečaka nije bio prisutan u stanu.
Dečak je, navodno, ranjen dok se pištoljem, koji je njegov otac nasledio, igrao sa vršnjacima u stanu.
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