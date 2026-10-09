MALI RASKRINKAO ŠOŠKIĆA DO DETALJA: On je najveći uništitelj dinara u istoriji Srbije, ucenjivao je banke da kupuju njegove softvere
SINIŠA Mali, potredsednik Srpske napredne stranke bio je gost TV Pinka.
Mali je bio gost "Novog jutra". Ovom prilikom govorio je o sinoćnoj debati, kao i o tome ko je zapravo Dejan Šoškić, kandidat "Studentske liste" za predsednika Vlade.
Mali je istakao da je i sinoć bio u debati na RTS-u na javnom servisu, i da je bila u omeru 3:1 i da to dovoljno govori o svemu.
- Šoškić je kandidat za premijera i hteo sam da ukažem koliki je kriminalac. Postao je u martu 2009. predsednik Saveta guvernera. U isto vreme je i direktor firme Centra za investicije i finansije i njen osnivač, u isto vreme. Obavlja funkciju predsednika saveta i usito vreme je i dalje direktor firme - kazao je Mali.
Kaže da je problem u tome što je privatna firma prodavala softvere bankama i osiguravajućim društvima, a nadzor nad tim bankama je obavljao Šoškić.
- Dakle on kaže mora da kupiš moj softver inače ćeš izgubiti licencu... To govori koliki je kriminalac - rekao je Mali.
Kaže da je uzimao velike pare za svoje softvere i u isto vreme nadzirao rad banke koja je posle dve godine otišla u stečaj.
- Dinar je gubio 50 odsto vrednosti za 4 godine Šoškićevog mandata - jasan je Mali. Dodaje da u to vreme nezaposlenost raste, opadaju plate i penzije.
- On je najveći uništitelj dinara u istoriji Srbije, ali je u isto vreme sebi stavio pare u džep ucenjujući banke da kupuju njegov softver. E to je poštovani građani kandidat "studentske liste" za premijera - kaže Mali.
Mali je pokazao i slike kako stanje u Srbiji izgleda danas.
Mali kaže da je nekoliko banka kao i osiguravajućih kuća bilo na spisku klijenata Šoškićeve firme...
- Umesto da je štitio dinar i građane, ti si lopužo uništio dinar, i jednu celu generaciju i pare sebi strpao u džep - kaže Mali.
Napomenuo je da je sinoć Šoškić pričao o borbi protiv korupcije.
- Pa kako kada si ti oličenje korupcije i kriminala... Uništili ste Univerzitet srozali ga i pričate kako biste ulagali u obrazovanje... Bio je i Nikezić sinoć, koji je do 2012. bio u vlasti, on je bio "de fakto" ministar finansija i to je vreme kada su građani gubili plate i penzije, padao dinar, kolaps privrede, najmračniji period... Pogledajte, njegov šef Dragan Đilas, i njegove prihode 30,50,69 miliona evra dok je bio gradonačelnik. Par eksalans primer korupcije. Juče ste imali priliku da vidite dva lopova i lopuže i one koji su primer kako se vodila ekonosmka politika do 2012. i da biste sinoć čuli i jednog i drugog kako će kad dođu na valst uraditi nešto da bude bolje. Sramota! Imali ste svoju priliku i pokazali ste kako vodite državu. Đilas i Šolak su to iskoristili i obogatili se. Hoće da se vrate da isto ponove. Šoškić je u julu predstavio program "Studenata" i rekao da su plate visoke treba ih smanjiti i da je dinar jak i kako ga treba oslabiti - rekao je Mali, te upitao narod da razmisli kome to odogovara.
- Najaveću korist od ovoga imali su tajkuni - kaže Mali.
On dodajte da su u to vreme propale mnoge banke i da su cenu toga platili građani, ali da su Nikezić, Đilas, Šoškić i ostali imali od toga korist.
- Ako se oni vrate, crno nam se piše... Imate njihovu praksu i rezultate kada su vladali jer su oni vladali do 2012. Naša lista "Ujedinjena Srbija" je najmlađa lista, kod njih nema studenata imate reciklirane kadrove od Bakića, nasilnika Srdanovića i Kokanovića, samo da građani vide - rekao je Mali.
O najavi Dragana Đilasa da će ugasti Ekspo kad dođe na vlast, Mali kaže da je to najveća razvojna šansa za Srbiju i da će dovesti do rasta ekonomije i to preko 4% iduće godine.
- Njih za to nije briga. Srbija ne treba da raste, treba da stane, da se vrati u prošlost i u vreme kada su se oni bogatili a građani siromašili. Zamislite da kažu da će kad dođu na valst eto da zaboravimo najveću ravzojnu šansu Srbije... Rekao sam i sinoć da su sve nabavke za Ekspo javne, ali ne oni kažu da je korupcija. Pa to kažu jer polaze od sebe. Sve im je primer korupcije... Tada je i bilo malo investicija ali i to su sebi u džep - rekao je Mali.
Mali je istakao kako sinoć nije dobio odgovor od Šoškića ni ostalih da se izjasne o tome da li se ili ne u Srebrenici desio genocid.
- Najbolje da se vratimo u kameno doba i tamo gde Šoškić i slični njima vladaju i da živimo od crkavice... "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" mi se borimo za veće plate i penzije, rast i razvoj Srbije to je naša politika - rekao je Mali.
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