POŠILJALAC ANONIMNIH PISAMA JOŠ UVEK NEPOZNAT: Na skeletu preminule Marije pronađeni i ostaci tkanine
POSMRTNI ostaci Marije Kepić(29) iz Aranđelovca, koja je nestala u oktobru 2020. godine, pronađeni su u blizini pećine Risovača nakon što su na adresu njene porodice počela da stižu misteriozna anonimna pisma.
Zvaničnom DNK analizom potvrđen je identitet devojke, a Više javno tužilaštvo u Kragujevcu naložilo je dodatna veštačenja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i razrešilo da li je reč o zločinu.
Posle gotovo šest godina grčevite potrage i življenja u neizvesnosti, porodica Kepić iz Aranđelovca konačno je došla do tragičnih odgovora ali i pred potpuno novu zagonetku.
Otac stradale devojke, Slavenko Kepić, otkriva da su ključni preokret u potrazi donela pisma nepoznatog pošiljaoca.
- Do tela moje ćerke došli smo tako što mi je u više navrata na kućnu adresu stiglo nekoliko pisama sa detaljima o tome gde bi ona mogla da bude. Pošiljalac je naveo da je čuo priču o Marijinom nestanku i savetovao nam da dronom pretražimo rejon Risovače. Tako smo i uradili. Druga ćerka, ja i još nekoliko ljudi podigli smo dron i videli da se nešto nalazi ispod zemlje. Kada smo otkopali mesto, ugledali smo skelet. Prepoznao sam njene patike, a bilo je i malo kose - navodi vidno potreseni otac.
Informaciju o pronalasku tela zvanično je potvrdilo i Više javno tužilaštvo u Kragujevcu.
- Pronađeno je telo na lokalitetu Risovača, nedaleko od pećine, a DNK analizom je utvrđeno da je reč o nestaloj Mariji. U toku su dodatna veštačenja kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti - saopšteno je iz tužilaštva.
Nezvanično, na skeletu su pronađeni i ostaci tkanine.
Marijine kosti dopremljene su sa sudske medicine i porodica ju je pre mesec dana sahranila na lokalnom groblju u Aranđelovcu ali forenzičari još ne mogu sa sigurnošću da potvrde da li je devojka ubijena.
Ono što trenutno unosi najveću misteriju u čitav slučaj jeste identitet osobe koja je slala pisma.
Slavenko ističe da je rukopis bio izuzetno lep i da su pisma stizala sa različitih lokacija, jedno sa Novog Beograda, a drugo iz Aranđelovca ali da policija nije uspela da izoluje nikakve tragove.
- Deluje kao da ih je pisao u rukavicama kako ne bi ostavio otiske. Ono što je najčudnije jeste da se ta osoba u pismima kajala. Zašto? To je sada najvažnije pitanje. Prevrnuo sam pola Jugoslavije da je nađem i hoću samo istinu - poručuje Slavenko.
Marija Kepić nestala je 29. oktobra 2020. godine u ranim jutarnjim satima, kada je izašla iz kuće u crvenoj zimskoj jakni, nakon čega joj se telefon ugasio.
Posebnu pažnju privlači i činjenica da je Marija samo dva dana pre nestanka raskinula vezu sa dečkom.
- Od dana kada je ona nestala, niko o tom mladiću ništa ne zna. Pokušao sam da stupim u kontakt sa njim ali nisam uspeo. Od tada nemamo nikakve informacije o njemu - dodaje otac.
Porodica koja se šest godina budila sa nadom da je Marija živa, sada čeka konačne rezultate istrage i veštačenja koji bi trebalo da stave tačku na misteriju i otkriju šta se dogodilo kobnog dana.
BONUS VIDEO: NOVICA ELEK LIKVIDIRAN ISPRED KUĆE: Telo još nije odneto, uviđaj u toku
(Telegraf)
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