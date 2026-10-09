A nakon trijumfa! Evo šta su čelnici Crvene zvezde uradili u Dubaiju

Sjajno veče u Emiratima za navijače Crvene zvezde postalo je još bolje odmah po završetku utakmice protiv Dubaija.

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Izabranici Ibona Navara odigrali su taktički perfektan meč, naneli domaćinu težak poraz na njegovom terenu (77:58), ali prava transfer bomba odjeknula je neposredno nakon što su se ugasila svetla u dvorani.

Čelnici aktuelnog srpskog i regionalnog šampiona iskoristili su gostovanje na Bliskom istoku kako bi započeli direktne pregovore oko povratka Filipa Petruševa na Mali Kalemegdan!

Intriga oko potencijalnog transfera dodatno je podgrejana dešavanjima na samoj utakmici. Srpski košarkaš i reprezentativac, koji je prošle sezone napustio Beograd upravo radi odlaska u Emirate, proveo je čitav meč na klupi Dubaija. Činjenica da protiv bivšeg kluba nije dobio niti jednu sekundu na parketu jasno pokazuje da Petrušev trenutno nije u prvom planu kod stručnog štaba domaćina.

Kako prenose izvori bliski dešavanjima u Dubaiju, sam Petrušev je veoma nezadovoljan trenutnim statusom i minutažom koju dobija ove sezone. Iz tog razloga, njegova primarna želja je odlazak iz kluba, a povratak u glavni grad Srbije u ovom momentu figurira kao najizglednija i najrealnija opcija za nastavak karijere.

FOTO: KK Partizan/ABA liga/Dragana Stjepanovic

Rukovodstvo Crvene zvezde je brzo reagovalo i neposredno nakon sirene obavilo razgovor sa zastupnicima košarkaša i čelicima Dubaija. Prve informacije sa ovih sastanaka su izuzetno pozitivne za srpski tim.

Iako je prošlog leta deo navijača zamerio Petruševu odlazak i odabir bogate ponude iz pustinje, jasno je da bi njegov povratak doneo ogroman kvalitet u reketu Crvene zvezde i dodatno podigao ambicije kluba u Evroligi.

Kako se saznaje, razgovori su tekli u dobrom smeru i očekuje se da ni ekipa Dubaija neće praviti velike probleme oko sporazumnog raskida ugovora, s obzirom na to da igrač insistira na promeni sredine.

Pregovori će biti nastavljeni u narednim danima, ali prvi i ključni koraci ka povratku povremenog reprezentativca Srbije napravljeni su upravo u noći velikog Zvezdinog trijumfa.

