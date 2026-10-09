MALI POKAZAO DOKAZE: Šoškić, sa Studentske liste, je lopov i kriminalac (VIDEO)

MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali pokazao je dokaze koji pokazuju koliki je lopov i kriminalac Dejan Šoškić sa Studentske liste.

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- Za sve one koji govore da je Aleksandar Vučić diktator, na državnoj televiziji su videli debatu tri na jednoga. Toliko o toj diktaturi. Ono što želim da ukažem, koliki je Dejan Šoškić, koji je kandidat za predsednika Vlade blokaderske liste, lopov i kriminalac. Zašto to govorim, imam i dokaze. Dejan Šoškić je postao predsednik Saveta guvernera 26. marta 2009. Imam ja tu odluku. Obratite pažnju na datume, u isto vreme Šoškić je i direktor firme Centar za investicije i finansije i osnivač te iste firme. U isto vreme kada je postao predsednik Saveta guvernera Narodne banke. Četiri meseca nakon toga, on prestaje da bude i direktor u privatnoj firmi, a tek godinu dana nakon toga prestaje da bude i suvlasnik u toj firmi. Gde je tu problem? Ta privatne firma, poštovani građani, prodaje softvere bankama i osiguravajućim društvima, a nadzor nad tim istim institucijama obavlja predsednik Saveta guvernera Dejan Šoškić - ističe Mali.