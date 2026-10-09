ŠOŠKIĆ UNIŠTAVAO SRBIJU, A SAD PORUČUJE: Ako mi ponovo dođemo na vlast nema povećanja penzija i plata (VIDEO)

DEJAN Šoškić, bivši guverner NBS, koji je sad na blokaderskoj listi, sad tvrdi da će ukolilo pobedi na izborima ulagati u "znanje, nova radna mesta i nove tehnologije", ali na njegovu žalost, narod se dobro seća kako je uništavao srpsku ekonomiju dok je "žario i palio" Srbiju.

Foto: Printskrin N1

Za vreme dok je Šoškić sa svojim kompanjonima bio na vlasti srpska ekonomija dotakla je dno, a Šoškić i mafija preuzeli su Srbiju.

Šoškić danas nudi recept da domaća valuta oslabi ili da plate budu niže, kako bi naši proizvodi bili jeftiniji. Predstavlja to kao hrabru i nepopularnu istinu koju drugi ne smeju da izgovore.

Problem je što to nije teorija. To je politika koju je on već vodio.

U videu koji sledi, možete videti kakvu je "ekomomsku politiku" Šoškić vodio.