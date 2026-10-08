IZVUKLI GA IZ BMV-A I IZBOLI VIŠE PUTA: U Zrenjaninu povređen muškarac

U ZRENjANINU, na magistrali, kod napuštene zgrade nekadašnje Pinove vile, prema nezvaničnim informacijama, oštrim predmetom izboden je muškarac.

B, G.

On je. navodno, nešto posle 19 časova izvučen iz automobila BMV i više puta u uboden oštrim predmetom i povređen.

Identitet muškarca za sada nije poznat.

Policija i Hitna pomoć reagovali su munjevito, uviđaj je u toku, a ranjeni je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice i za sada je stanje njegove povrede nepoznato.