Zločin

IZVUKLI GA IZ BMV-A I IZBOLI VIŠE PUTA: U Zrenjaninu povređen muškarac

Богољуб Грујић
Bogoljub Grujić

08. 10. 2026. u 21:05

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U ZRENjANINU, na magistrali, kod napuštene zgrade nekadašnje Pinove vile, prema nezvaničnim informacijama, oštrim predmetom izboden je muškarac.

ИЗВУКЛИ ГА ИЗ БМВ-А И ИЗБОЛИ ВИШЕ ПУТА: У Зрењанину повређен мушкарац

B, G.

On je. navodno, nešto posle 19 časova izvučen iz automobila BMV i više puta u uboden oštrim predmetom i povređen.

Identitet muškarca za sada nije poznat.

Policija i Hitna pomoć reagovali su munjevito, uviđaj je u toku, a ranjeni je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice i za sada je stanje njegove povrede nepoznato.

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