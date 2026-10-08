Veliko priznanje za Srbina: Pavlovićev gol najbolji u sezoni (VIDEO)

Potpuno zasluženo.

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Centralni defanzivac Strahinja Pavlović imao je poseban razlog za zadovoljstvo na svečanosti „Gentleman Fair Play Award“ u Milanu, gde mu je uručeno priznanje za najbolji gol kluba u sezoni 2025/26.

Srpski reprezentativac nagrađen je za majstoriju protiv Torina u 30. kolu Serije A, kada je sa više od 30 metara pogodio za pobedu Milana od 3:2. Pavlović je primio loptu, bez mnogo razmišljanja potegao levom nogom sa oko 25 metara, a snažan i precizan udarac od prečke se odbio u mrežu.

Posle priznanja, Pavlović se osvrnuo i na saradnju sa trenerom Amorimom, za koju je istakao da je na odličnom nivou. Uz to, našalio se da bi posle gola koji mu je doneo nagradu možda trebalo da zatraži još ofanzivniju ulogu.

- Imamo sjajan odnos sa trenerom. Posle prošlogodišnjeg gola, za koji sam sada dobio nagradu, i asistencije za Kristijana Pulišića na poslednjoj utakmici, možda bi trebalo da odem kod njega i pitam ga da me stavi malo bliže protivničkom golu.

Srpski defanzivac govorio je i o Gonsalu Ramosu, koji je tokom reprezentativne pauze bio efikasan u dresu Portugala.

- Ramos je bio veoma dobar u reprezentaciji. Nadamo se da će tako nastaviti i sa nama. Golovi će doći, i njegovi i naši - rekao je Pavlović.