Balov veruje da Zvezda može mnogo u Evropi: Imamo kvalitet da stignemo do finala Lige konferencije

KRILNI napadač veruje da crveno-beli mogu mnogo u Ligi konferencije.

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Bugarin je najpre govorio o prvenstvu Srbije gde je izdvojio nekoliko ekipe koje poseduju ozbiljan kvalitet.

- U Srbiji postoje četiri ili pet dobrih ekipa, ali tu je i Partizan, koji trenutno nije na svom maksimumu. I ne smemo da zaboravimo Železničar iz Pančeva, koji je najbolji među ostalim ekipama. Igraju dobar fudbal, ekipa su koja zna da igra. Ali reći ću vam šta mislim: po meni bi bilo bolje kada bi postojao zaista ozbiljan rival za titulu - rekao je Balov za sajt "GianlucaDiMarzio" u razgovaru sa njihovim novinarom – Alesandrom Skajavoneom.

Klub sa "Marakane" narednog četvrtka startuje u Ligi konferencije, a mladi fudbaler ima velika očekivanja.

- Želimo da doguramo što dalje. Imamo kvalitet i mislim da možemo da stignemo do polufinala ili finala. Iznenadni odlazak trenera Dejana Stankovića? Ne želim da pričam o tome, to se tiče njega i kluba - zaključio je Balov.

Bugarski reprezentativac je do sad odigrao četiri utakmice u prvenstvu i ima učinak od jednog gola i jedne asistencije.

Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u evropskom takmičenju igra u četvrtak od 18.45 protiv Lugana u Švajcarskoj. Pre toga u subotu od 19 časova gostuje kragujevačkom Radničkom u Superligi Srbije.

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