Nikola Jović solidan u trijumfu Majamija

Košarkaši Majami savladali su Nju Orleans rezultatom 128:118 u predsezonskoj utakmici NBA lige.

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Najveće pojačanje Janis Adetokumpo ubacio je 18 poena za isto toliko minuta, uz po četiri skoka i asistencije, dok je srpski reprezentativac Nikola Jović za nešto više od 20 minuta zabeležio osam poena, četiri skoka i dve asistencije.

Filadelfija je poražena od Bruklina 114:108, a Lebron Džejms je na debiju za novi klub postigao 10 poena, osam sa linije za slobodna bacanja, za 18 minuta.

Klivlend je poražen od Bostona 124:113, uz pet poena Marija Hezonje, dok je Luka Dončić sa 23 poena predvodio LA Lejkerse protiv Sakramenta 114:110.

Šampion Njujork savladan je od Vašingtona 111:109, dok je Atlanta nadigrala San Antonio 123:116.