Sprema se prva promena na klupi evroligaša: Sferopulos seda na "užarenu" klupu?!

Sprema se prva promena na klupi u Evroligi.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Ekipa Olimpije Milana nakon prva četri kola Evrolige ima skor 1-3, međutim ono što još više zabrinjava tamošnju publiku je to što ekipa ne samo da ima negativan skor već i jako loše izgleda na terenu.

Momentalno nakon sinoćnjeg ubedljivog poraza od Makabija, novinar La Repubblica objavio je saznanje da se sivi oblaci nadvijaju nad Poetom i njegovim mandatom u Milanu.

U nastavku piše da je prvi favorit za njegovo mesto bivši trener Crvene zvezde - Janis Sferopulos.

Još uvek nije sigurno da će Sferopulos preuzeti Milano, Poeta ima i dalje poverenje uprave, ali ukoliko upiše još poraz ili dva u naredna dva kola, vrlo moguće da će grčki stručnjak sesti na uzavrelu klupu ekipe iz grada mode.