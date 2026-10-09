Sprema se prva promena na klupi evroligaša: Sferopulos seda na "užarenu" klupu?!
Sprema se prva promena na klupi u Evroligi.
Ekipa Olimpije Milana nakon prva četri kola Evrolige ima skor 1-3, međutim ono što još više zabrinjava tamošnju publiku je to što ekipa ne samo da ima negativan skor već i jako loše izgleda na terenu.
Momentalno nakon sinoćnjeg ubedljivog poraza od Makabija, novinar La Repubblica objavio je saznanje da se sivi oblaci nadvijaju nad Poetom i njegovim mandatom u Milanu.
U nastavku piše da je prvi favorit za njegovo mesto bivši trener Crvene zvezde - Janis Sferopulos.
Još uvek nije sigurno da će Sferopulos preuzeti Milano, Poeta ima i dalje poverenje uprave, ali ukoliko upiše još poraz ili dva u naredna dva kola, vrlo moguće da će grčki stručnjak sesti na uzavrelu klupu ekipe iz grada mode.
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