"VI STE GARANT SLOBODNE, SAMOSTALNE I NEZAVISNE SRPSKE POLITIKE!" Vučićeva poruka narodu nikad jasnija: Ujedinjeni za Srbiju (VIDEO)
NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je građane Srbije da dođu na skup Srpske napredne stranke koji će danas biti održan u Kragujevcu.
- Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se u Kragujevcu! -poručio je Vučić sinoć u objavi na svom Instagram nalogu.
- Vi ste garant slobodne, samostalne i nezavisne srpske politike. Vi ste garant da će Srbija iduće godine da bude najbrže rastuća ekonomija u Evropi - samo su neke od izjava na koje je Vučić podsetio u ovom videu.
Vučić je objavio i video-poruku bivšeg predsednika SNS Tomislava Nikolića, koji je takođe pozvao na skup u Kragujevcu i istakao da su čast i sloboda Srbije pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše.
- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju, zajedno i ujedinjeni. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše - naveo je Nikolić u video-objavi.
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