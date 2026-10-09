Politika

"VI STE GARANT SLOBODNE, SAMOSTALNE I NEZAVISNE SRPSKE POLITIKE!" Vučićeva poruka narodu nikad jasnija: Ujedinjeni za Srbiju (VIDEO)

В.Н.

09. 10. 2026. u 07:31

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NOSILAC liste i prvi na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić pozvao je građane Srbije da dođu na skup Srpske napredne stranke koji će danas biti održan u Kragujevcu.

ВИ СТЕ ГАРАНТ СЛОБОДНЕ, САМОСТАЛНЕ И НЕЗАВИСНЕ СРПСКЕ ПОЛИТИКЕ! Вучићева порука народу никад јаснија: Уједињени за Србију (ВИДЕО)

Foto: Zoran Jovanovic

- Ujedinjeni za Srbiju! Vidimo se u Kragujevcu! -poručio je Vučić sinoć u objavi na svom Instagram nalogu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- Vi ste garant slobodne, samostalne i nezavisne srpske politike. Vi ste garant da će Srbija iduće godine da bude najbrže rastuća ekonomija u Evropi - samo su neke od izjava na koje je Vučić podsetio u ovom videu.

Vučić je objavio i video-poruku bivšeg predsednika SNS Tomislava Nikolića, koji je takođe pozvao na skup u Kragujevcu i istakao da su čast i sloboda Srbije pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)

- Zajedno smo sanjali san slobodne, snažne i ujedinjene Srbije. Zajedno smo vratili njenu čast i ponos. Danas, predvođeni Aleksandrom Vučićem, moramo da odbranimo Srbiju, zajedno i ujedinjeni. Njena čast, sloboda i sve naše vrednosti su pod udarom onih koji hoće da je obore i sruše - naveo je Nikolić u video-objavi.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVEDOCI SU SVE SLAGALI: Supruga Slađana Trajkovića, koji je u zatvoru od 2022. godine, o odluci da mu se sudi iz početka
Politika

0 0

SVEDOCI SU SVE SLAGALI: Supruga Slađana Trajkovića, koji je u zatvoru od 2022. godine, o odluci da mu se sudi iz početka

OVO je četvrti put da suđenje mom suprugu vraćaju na početak. Prva tri pred tzv. Osnovnim sudom vodila su se iz početka zbog promena sudija, dok je sada tzv. Apelacioni sud vratio suđenje jer su Slađan i advokati dokazali nekredibilnost svedoka. Puno je neslaganja, a od deset izjava sve su različite, pa je evidentno da svedoci lažu.

09. 10. 2026. u 07:00

Politika
Tenis
Fudbal
BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima

BIL GEJTS IMA PLAN ZA NEBO: Progovorio o kemtrejlsima