UGAŠEN POŽAR U CENTRU BEOGRADA, NEMA POVREĐENIH: Vatra planula na terasi jednog, a onda se proširila na još dve (FOTO)
U ULICI Braće Nedić broj 6, u strogom centru Beograda, večeras oko 18,25 časova, je izbio veliki požar u stambenoj zgradi, u kojem srećom, niko nije stradao, niti je povređen.
Gust crni dim koji je izlazio iz potkrovlja višepratnice, a potom i plamen koji se jasno video, alarmirao je stanare zgrade koji su odmah pozvali vatrogasce, policiju i Hitnu pomoć.
Na lice mesta, kako je "Novostima" potvrđeno iz MUP Srbije, odmah je izašlo 17 vatrogasaca i pet vozila, koji su najpre evakuisali stanare iz zgrade, a potom nadljudskim naporima krenuli da gase požar.
Kako nam je rečeno, vatra je izbila na terasi jednog od stanova u potkrovlju zgrade, a potom se proširila.
Utvrđeno je da je požar izbio na terasi jednog stana, a onda zahvatio i još dve, susedne terase. Srećom, brzom intervencijom vatrogasaca vatra je ugašena, te ni jedan od stanova nije ozbiljnije ugroženi i oštećen, niti je iko povređen u ovom požaru.
Šta je uzrok požara utvrdiće istraga, ali prema prvim nezvaničnim informacijama, sumnja se da se zapalilo smeće na terasi zbog, navodno, neugašene cigarete.
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