RAZBOJNICI OSUĐENI NA UKUPNO 25 GODINA ZATVORA: Filmska pljačka u Leskovcu posle devet godina dobila epilog

Posle devetogodišnjeg sudskog postupka četvorica muškaraca iz Leskovca, optuženi za razbojništvo u saizvršilaštvu, osuđeni su na ukupno 25 godina zatvora zbog pljačke oko pet miliona dinara iz vozila jedne menjačnice u ovom gradu.

I. Mitić

Presudu Višeg suda u Leskovcu potvrdio je Apelacioni sud u Nišu, dok je Vrhovni sud odbio zahtev za zaštitu zakonitosti kao neosnovan, pa su optuženi Leskovčani pravosnažno osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne. Ivan Jovanović dobio je sedam, a Vladica i Ivica Jović i Dragan Stojković po šest godina zatvora.

Četvorica osuđenih muškaraca su 16. avgusta 2017. godine, u ranim jutarnjim satima, sa dva automobila, pratili vozilo kojim su dvojica radnika menjačnice prevozili oko pet miliona dinara, u domaćoj i stranoj valuti. Kako je utvrđeno tokom sudskog postupka, tokom detaljno isplaniranog razbojništva, pljačkaši su im u Ulici Vidoja Smilevskog, iznenada, kao u filmu, preprečili put. Dvojica maskiranih napadača, sa rukavicama na rukama, su izašli iz vozila, a jedan od njih je, uz pretnje, uperio pištolj u iznenađene radnike menjačnice.

FANTOM OSTAO FANTOM Vlasnici istog lanca menjačnica opljačkani su i 2013. godine kada je njihov radnik ranjen vatrenim oružjem. Prilikom pljačke milionske sume novca, metak ga je pogodio u vilicu i izašao kroz obraz, dok je pljačkaš, sa fantomkom na glavi, odneo milionsku sumu novca. Pljačka se dogodila dok je radnik otključavao ulazna vrata menjačnice, dok je kod sebe imao torbe sa pazarom iz drugih objekata. Prema nezvaničnim saznanjima, počinilac, uprkos intenzivnoj potrazi, nije pronađen, a nakon izvršenja ovog dela se spekulisalo da se radi o „fantomu“ za koga se sumnjalo da je počinio seriju pljački menjačnica i zlatara na jugoistoku Srbije.

Pošto su ih onesposobili tako što su suzavcem isprskali unutrašnjost vozila, izneli su šest vreća sa novcem i napustili lice mesta. Na mostu preko reke Veternice su zastali, novac prebacili u jednu kesu, a prazne vreće bacili u reku nadajući se da će tako prikriti dokaze.

Odatle su krenuli u pravcu leskovačkog sela Donja Jajina, a na tom putu su stali, u blizini groblja, i tu ostavili jedno od dva vozila korišćenih prilikom izvršenja krivičnog dela. Potom su otišli u nepoznatom pravcu, ali je trojicu pljačkaša policija ubrzo locirala i uhapsila, bez obzira na to što su optuženi koristili nove SMS kartice koje su nakon pljačke uništili, a jedan od njih je navodno bacio telefon u vodu kako bi uklonio tragove razbojništva.

Tokom ovog maratonskog sudskog postupka oštećeni vlasnici menjačnice su se suočavali sa brojnim preprekama na putu do pravde. Sud je naložio da im osuđeni, sa kamatom, solidarno nadoknade ukradeni novac, koji nikada nije pronađen. Međutim, to je vrlo neizvesno, jer su osuđeni, kako nam je rečeno, iz izvora upoznati sa ovim slučajem, imali dovoljno vremena da navodno „zaštite svoju imovinu“. Nezvanično saznajemo i to da su se većinu vremena, tokom trajanja sudskog postupka, branili sa slobode, a neki od njih su deo tog perioda proveli u zatvoru, ali po drugim osnovama.