PROPAST UKRAJINSKIH TRUPA: Ništa od proboja obruča u Harkovskoj oblasti
UKRAJINSKE trupe su bezuspešno pokušale da probiju obruč u severnom Harkovskoj oblasti, rekle su ruske snage bezbednosti za RIA Novosti.
Neprijatelj je rasporedio dve grupe iz 475. odvojenog jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine, koje su napredovale u borbenim vozilima Kozak iz oblasti Velikog Burluka, prenosi agencija.
- Ukrajinski borci nisu bili uspešni i povukli su se na svoje prvobitne položaje sa gubicima - rekao je izvor agencije.
Početkom septembra, ruske snage su opkolile oko 1.700 vojnika Oružanih snaga Ukrajine u severnom Harkovskom regionu.
Prema rečima ruskog predsednika Vladimira Putina, obruč obuhvata 460 kvadratnih kilometara i obuhvata 27 naselja. Neutralisanje ukrajinskih jedinica unutar ovog područja će pomeriti liniju borbenog dodira najmanje 20 kilometara od pograničnih područja Belgorodske oblasti.
(RT Balkan)
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