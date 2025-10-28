Nesreće

POŽAR U VRTIĆU NA ZVEZDARI: Deca evakuisana iz zgrade

В.Н.

28. 10. 2025. u 10:45

U PREDŠKOLSKOJ ustanovi "Plavi čuperak" u ulici Vjekoslava Kovača na Zvezdari oko 9 časova izbio je požar. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u vrtiću se zapalila neonska rasveta. Sva deca su evakuisana i nema povređenih.

D. Novković

Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe koje su, efikasnom intervencijom, uspele da lokalizuju požar.

Zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih i vatrogasaca, svi mališani i osoblje blagovremeno su evakuisani iz objekta, prenosi Blic.

Vatrogasci se i dalje nalaze na licu mesta i vrše detaljnu proveru celog objekta kako bi utvrdili tačan uzrok incidenta.
 

