POŽAR U VRTIĆU NA ZVEZDARI: Deca evakuisana iz zgrade
U PREDŠKOLSKOJ ustanovi "Plavi čuperak" u ulici Vjekoslava Kovača na Zvezdari oko 9 časova izbio je požar. Prema prvim, nezvaničnim informacijama, u vrtiću se zapalila neonska rasveta. Sva deca su evakuisana i nema povređenih.
Na teren su odmah upućene vatrogasne ekipe koje su, efikasnom intervencijom, uspele da lokalizuju požar.
Zahvaljujući brzoj reakciji zaposlenih i vatrogasaca, svi mališani i osoblje blagovremeno su evakuisani iz objekta, prenosi Blic.
Vatrogasci se i dalje nalaze na licu mesta i vrše detaljnu proveru celog objekta kako bi utvrdili tačan uzrok incidenta.
