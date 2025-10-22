Nesreće

HTEO DA JOJ POMOGNE, ONA PALA NA NJEGA: Oglasio se UKCV u Novom Sadu o stanju povređenih muškarca i žene

Љ П.

22. 10. 2025. u 12:52

U UNIVERZITETSKI klinički centar Vojvodine, danas su u prepodnevnim satima su primljena dva pacijenta sa teškim telesnim povredama.

Ustupljena Fotografija

Oni su sanitetskim vozilom transportovani u ovu zdravstvenu ustanovu.

- Pacijentkinja O.V. (28), primljena je da teškim telesnim povredama u vidu fraktura - navode u pi ar službi UKCV. - Nakon obavljene kompletne dijagnostike, ukazana joj je adekvatna lekarska pomoć i primljena je na Kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola radi dalje operativnog lečenja.

Kako dalje navode, hospitslizovan je i B.J. (54)koji je zadobio otvoreni prelom desne potkolenice. On se nalazi na Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju radi operativnog lečenja. U trenutku ovog izveštavanja, pacijent je hemodinamski stabilan.

Podsećamo, jutros je oko 9 sati, u Bulevaru oslobođenja broj devet, pod još nerasvetljenim okolnostima pala 28-godišnja devojka. Prema nezvaničnim saznanjima, dostavljača hrane ju je primetio na simsu i pokušao da joj pomogne, ali je ona pala na njega, i tom prilikom je i on povređen.

