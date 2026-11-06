OVO NEMA NIGDE: Studentska lista disciplinuje i tužioce

KANDIDATI za narodne poslanike Studentske liste (SL) podneli su krivičnu prijavu protiv glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića zbog sumnje, kako je navedeno, na zloupotrebu službenog položaja i svesno pogodovanje okrivljenima u više predmeta, a Stefanović je povodom toga za Newsmax Balkans izjavio da očekuje da JTOK prijavu što pre uzme u rad, proveri sve navode i utvrdi istinu.

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Kandidati Studentske liste u prijavi navode da je reč o nezakonitom ublažavanju kazni ranije osuđivanim licima, primeni blaže kvalifikacije u predmetu sa sto devetnaest komada municije, ponovnom podnošenju odbijenog sporazuma drugom sudiji, kao i o odustajanju od gonjenja pojedinih okrivljenih.

Oni traže detaljno ispitavanje ovih krivičnih predmeta i da se utvrde identiteti svih javnih tužilaca koji su učestvovali u pripremi, odobravanju i zaključivanju spornih sporazuma.

Nemanja Đurić, viši sudijski saradnik Višeg suda u Beogradu i kandidat za poslanika Studentske liste istakao je da u okviru instituta sporazuma o priznanju krivičnog dela tužilac može da zatraži blaže sankcionisanje krivice, ali ne može predložiti kaznu koja je ispod zakonskog minimuma, navodi RTS.

Stefanović je u izjavi za Newsmax Balkans rekao da očekuje da JTOK što pre razmotri podnetu krivičnu prijavu, proveri sve njene navode i utvrdi relevantne okolnosti kako bi se što pre došlo do istine.

"Ne bih javno komentarosao navode prijave, niti u njoj iznete kvalifikacije, za koje sam saznao iz medija, a prema kojima se prijava odnosi na sporazume o priznanju krivičnog dela, potvrđene sudskim presudama", rekao je Stefanović.

Istakao je da će u svemu, kao i dosad, poštovati Ustav, zakon i odluke nadležnih institucija.

(Tanjug)

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