BRAJKOVIĆU DANIMA BILO LOŠE, A NIKO NIJE REAGOVAO: Detalji presude doktorki i komandiru iz zatvora Padinska Skela

DOKTORKA u zatvoru Padinska Skela Vesna Sredojević i komandir, vođa smene Slađan Kovačević osuđeni su danas prvostepeno u Višem sudu u Beogradu za nesavestan rad u službi, a zbog smrti zatvorenika Stanimira Brajkovića (74). Doktorki je izrečena kazna od dve i po godina zatvora, a komandiru godini i po zatvora.

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U kaznu im se uračunava mesec dana provedenih u pritvoru kada su uhapšenu krajem juna 2025. godine. Oni na ovu presudu imaju pravo žalbe Apelacionom sudu.

Trojica njihovih kolega zatvorskih čuvara Dušan Komazec, Stefan Pavlović i Zoran Krstić oslobođeni su optužbi, jer nije dokazano da su napravili propuste, koji su za posledicu imali Brajkovićevu smrt.

Sudija Zoran Bursać naveo je da su se ovim slučajem bavili dve godine i da je sud neke propuste, koji su utvrđeni u radu doktorke i vođe smene, okarakterisao kao nesavestan rad.

- Stanimir Brajković je prekršajno bio osuđen na kaznu od 10.000 dinara, koja je preinačena na 30.000 dinara i pošto je nije platio, stupio je na izdržavanje kazne u zatvor 12. januara 2025. godine. Predviđeni istek kazne je bio 10. februara te godine, a preminuo je 4. februara. Smrt mu je bila nasilna izazvana teškim povredama mekog tkiva ispod kože, embolijom, prelomima rebara i grudne kosti. U to vreme bio je pod nadzorom zatvorske službe. Tri zatvorenika, koji su ga zlostavljali i tukli u sobi, već su osuđeni za teško ubistvo - kazao je sudija Bursać.

On je dalje obrazložio da je Kovačević bio vođa smene 1. februara, zatim u noći između 2. i 3. februara i u toku dana 4. februara.

- Iako je imao predznanje da je Brajković 24. januara imao probleme sa povredom glave, fotografisao ga i postupio savesno, on 1. februara ponovo dobija informaciju da sa oštećenim nešto nije u redu, da ga je doktorka pregledala i u naredne svoje tri smene ne reaguje i ne proverava stanje. Uz to ga i Komazec 4. februara obaveštava da se Brajković žali na povredu. On je vođa smene i zadužen je da brine o bezbednosti i životu osuđenika i postupa nesavesno - kazao je sudija Bursać.

Sudija je naglasio da u ovom slučaju sudu nisu bili važni administrativni i formalni propusti, već ljudska, životna reakcija zaposlenih. On je ukazao i da je sa aspekta suda interesantno da je tužilaštvo preskočilo da optuži Nebojšu Sibinčića, koji je kao Kovačević radio u noći 2. na 3. februar.

- Sud je našao da je primarna odgovornost u ovom slučaju na zdravstvenoj službi i da su osnovni propusti doktorke i medicinskog tehničara, koji takođe nije optužen - kazao je sudija Bursać. - Doktorka je 1. februara obavila pregled Brajkovića i o tome postoje dokazi, iako odbrana tvrdi da ona tog dana nije bila u KPZ Padinska Skela. Mnogo je njenih propusta. Povreda glave Brajkovića, koje su komandiri naveli 24. i 25. januara, nema u njegovom zdravstvenom kartonu, kao ni tog pregleda 1. februara. Doktorka se tog dana vratila u KPZ u 12.20 časova i kada se okrivljenom, koji je ujutru bio loše, stanje pogoršalo, ona ga je pregledala u sobi. Takav pregled u prisustvu drugih osoba ne bih ni da komentarišem. Na pregledu 3. februara zaokružila je na formularu da nije bilo nemedicinskog osoblja, a bilo je - rekao je sudija Bursać.

On je naveo da je Brajković tri puta imao neki problem, da je 2. februara rekao da je pao prethodno veče, da se na snimku od 3. februara vidi da se teško kreće, da se drži ispod miške kao da ga boli.

- Veštačenje je utvrdilo da mu je mnogo rebara bilo polomljeno. On je već tada imao ozbiljne probleme, doktorka ga pregleda i ništa ne preduzima. Da je rekla komandirima da je neophodno da bude prebačen u bolnicu ili da bude u ambulantnim uslovima to bi bilo i urađeno. Ona je nesavesno postupala - kazao je sudija.

On je obrazložio da nema dokaza da su oslobođeni Dušan Komazec i Zoran Krstić u svojim smenama u zatvoru imali neke problematične događaje vezano za stanje Brajkovića da bi postupali.

- Propusti da nešto nisu upisali u izveštaju u knjizi evidencije, nisu dovoljni za ovakvu odgovornost i osuđujuću presudu. Stefan Pavlović je čak u svojoj smeni i reagovao. On dolazi ujutru na posao i shvata da Brajković ima problem, da ne može da diše i zove doktorku, koja dolazi da ga pregleda u sobi. Posledica svega je izuzetno teška. Brajković je i 1. i 3. februara kada je pregledan izgledao jako loše, dvoje sada osuđenih nisu savesno postupali i mislim da im je izrečena kazna adekvatna - naveo je sudija Bursać.