TREĆE TUŽILAŠTVO U BEOGRADU: Četiri osobe optužene za nesreću na gradilištu Novog savskog mosta

TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv četiri odgovorna lica zbog sumnje da su izvršili krivična dela u vezi sa nesrećom 7. aprila na gradilištu Novog savskog mosta u Beogradu, kada je jedan radnik pao iz radne korpe telehendlera i poginuo, dok su još tri osobe zadobile lake telesne povrede.

Foto: S. J. M.

Optužnim predlogom obuhvaćeni su državljani Kine F. P. (42) i L. H. (52), kao i državljani Srbije L. P. (59) i J. T. (42), saopšteno je iz tog tužilaštva.

Okrivljenima F. P. i J. T. na teret je stavljeno krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, dok je okrivljenima L. H. i L. P. na teret stavljeno krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti.

S obzirom na to da se F. P. nalazi u bekstvu i da nije dostupan državnim organima, na predlog tužilaštva određen mu je pritvor i izdata poternica, zbog čega je tužilaštvo predložilo da mu se sudi u odsustvu.

Tužilaštvo je predložilo da sud, nakon suđenja, okrivljene oglasi krivim i izrekne kazne zatvora u trajanju od najmanje četiri godine za okrivljenog F. P, najmanje tri godine za okrivljene L. H. i L. P, odnosno najmanje dve godine za okrivljenog J. T.

Pored toga, predloženo je da se prema okrivljenom L. H. produži mera zabrane napuštanja boravišta i mera zabrane prilaženja, sastajanja ili komuniciranja sa određenim licima i posećivanja određenih mesta.

Prema navodima optužnog predloga, L. H. je bio angažovan kao lice odgovorno za rukovođenje građenjem u privrednom društvu "SCECS Steel" d.o.o. Beograd, dok je L. P. bio zamenik rukovodioca projekta, angažovan od strane "Powerchina International Group Limited", Ogranak Beograd, a F.P. je bio rukovalac krana angažovan od strane privrednog društva "SCECS Steel ", dok je J.T. bio rukovalac telehendlera angažovan od strane istog privrednog društva.

Tokom izvođenja radova na podizanju i montaži čeličnog segmenta mosta, mase oko 124 tone, došlo je do prevrtanja krana usled prekoračenja dozvoljene nosivosti i nepravilnog izvođenja radova, nakon čega je čelični segment udario u teleskopsku strelu telehendlera, koja se prevrnula, usled čega je radnik ispao iz radne korpe i zadobio teške telesne povrede opasne po život, od kojih je preminuo na licu mesta.

Tužilaštvo smatra da su okrivljeni, svako u okviru svojih ovlašćenja i radnih obaveza, postupali suprotno propisima o bezbednosti i zdravlju na radu, pravilima struke i tehničkoj dokumentaciji, odnosno da nisu preduzeli neophodne mere radi sprečavanja nastupanja opasnosti po život i telo zaposlenih.

sputnikportal.rs

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