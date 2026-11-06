POSLE ZLOČINA SAM POZVAO POLICIJU: Produžen pritvor meštaninu Silbaša, osumnjičenom za ubistvo prijatelja u Gajdobri

MEŠTANIN Silbaša M.J. (64) osumnjičen da je naneo teške povrede M.A. (70) iz obližnje Gajdobre, udarcima šipkom po glavi, usled kojih je nesrećni čovek preminuo u Urgentnom centru u Novom Sadu, ostaje u pritvoru koji mu je produžen do 1. decembra.

FOTO: Lj.P.

Porodična tragedija 2. oktobra, nezvanično se saznaje, dogodila se , kako se pretpostavlja, zbog toga što je snaja M.A, koja je ćerka osumnjičenog M.J, ocu rekla da ju je ,navodno, sada pokojni M.A, inače otac njenog muža, silovao. Zbog optužbi na račun pokojnog svekra, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, ona je bila upućena na ginekološki pregled u Novom Sadu da bi se utvrdilo da li su njeni navodi istiniti.

Pre nego što će se u u kući u Ulici Blagoja Parovića u Gajdobri desiti tragedija, kako nezvanično saznajemo, od komšija i poznanika, ona je sa troje dece, otišla kod roditelja u Silbaš, i njima je, navodno ispričala šta se desilo tri dana ranije. Kako su dalje kazivali naši sagovornici, ona se zatim sa majkom vratila u Gajdobru, a ubrzo za njima dvema, došao je i njen otac. On je, saznajemo iz izvora upoznatim sa ovim slučajem, ušao u sobu u prizemlju u kojoj je na krevetu spavao M.A.

Komšije: Bio je dobar i pošten čovek KOMŠIJE o pokojnom M.A. govore biranim rečima, ističući da je bio vredan i pošten čovek, uvek spreman da svakom pomogne. Vele da je pomagao i brinuo o sinu i snaji i njihovo troje dece. - Zaista ne možemo da poverujemo u priču da je napastovaou snaju – kažu komšije. - Poznajemo ga više od 50 godina i nikada nikome ružnu reč nije uputio, a kamoli nešto nažao da je učinio. Nadamo se da će se istragom utvrditi šta se zaista i zbog čega desilo.

- Verovatno je posle ručka legao malo da odmori i zaspao – priča naš izvor. - Ne znam da li se M.A. probudio kada je ovaj ušao u sobu, ali ga je metalnom šipkom udarao po glavi. Možda su se prethodno i verbalno sukobili. Njih dvojica su bili sami u toj prostoriji. Sin sada pokojnog M.A. bio je na spratu i verovatno nije ništa čuo šta se dole dešava.

Nakon što se obračunao sa „prijateljom“, M.J. je navodno sam pozvao policiju i rekao šta se dogodilo. Na mesto tragedije ubrzo su stigli policija i ekipa Hitne pomoći i teško povređeni M. J. je transportovan u Urgentni centar u Novom Sadu, ali mu na žalost, nije bilo spasa.

Lekarska ekipa Hitne pomoći je na mestu nesreće utvrdila da sin pokojnog M.A. ima psihičkih tegoba i upućen je na odeljenje psihijatrije u Novom Sadu, gde je kako saznajemo bio i zadržan.