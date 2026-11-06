Hapšenja i istraga

MUP O UPRAVNIKU ZABELE: Delio cigarete i kafu osuđenicima zbog izbora

Zagorka Knežević Uskoković

06. 11. 2026. u 16:08

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U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala, pripadnici MUP, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu, uhapsili su R. R. (48) iz Smedereva, upravnika KPZ Zabela.

МУП О УПРАВНИКУ ЗАБЕЛЕ: Делио цигарете и кафу осуђеницима због избора

Foto: JEAN-PIERRE CLATOT/AFP/Profimedia

 On se, kako se navodi u saopštenju MUP Srbije, sumnjiči da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem.

Kako se sumnja, on je u periodu od 15. do 25. oktobra 2026. godine, cigarete u količini od 20.265 boksova, a koje su od strane Ministarstva pravde, Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverene na čuvanje Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, primio na čuvanje u KPZ Zabela, a zatim naložio zaposlenima da cigarete i pakovanja kafe predaju licima na izvršenju krivičnih sankcija u KPZ Zabela kao poklon. 

To je učino, kako se sumnja,  kako bi na izborima 25. 10. 2026. godine glasali u korist izborne liste pod rednim brojem 1. na glasačkom listiću, dok je deo cigareta predat drugim kazneno-popravnim zavodima na teritoriji Republike Srbije, čime im je pribavio korist u vidu korišćenja cigareta bez naknade.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužiocu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije i finansijskog kriminala na teritoriji Republike Srbije.

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