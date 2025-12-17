Hapšenja i istraga

U STANOVIMA MARIHUANA I OPREMA ZA PAKOVANJE: U Novom Sadu uhapšeno dvoje osumnjičenih za trgovinu drogom

Ljiljana Preradović

17. 12. 2025. u 15:04

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su F. R. (18) i A. V. (20), zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Depositphotos

Pretresom stanova, koje njih dvoje koriste, policija je pronašla marihuanu, digitalnu vagu i opremu za pakovanje narkotika.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

